«Φορτούνης: Μία επαφή ήταν αρκετή για να τον αποθεώσει το Europa League (vid)»

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Μια στιγμή ποδοσφαιρικής ποιότητας από τον Κώστα Φορτούνη στην αναμέτρηση με τη Ρεν ήταν αρκετή για να τραβήξει την προσοχή του Europa League, που ανέδειξε το εντυπωσιακό κοντρόλ του Έλληνα μεσοεπιθετικού μέσα από τα επίσημα social media της διοργάνωσης.

Ο Κώστας Φορτούνης μπορεί να μην έχει βρει ακόμη τον καλύτερό του αγωνιστικό ρυθμό τη φετινή σεζόν, ωστόσο η τεχνική του κατάρτιση εξακολουθεί να ξεχωρίζει ακόμη και στις πιο απλές φάσεις ενός αγώνα.

Αυτό ακριβώς συνέβη στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία, όταν ο 34χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό κοντρόλ, δείχνοντας την εξαιρετική του επαφή με την μπάλα.

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν πέρασε απαρατήρητη από το Europa League, που δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο X, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική φράση «Αυτό το άγγιγμα...».

Μια κίνηση που δεν συνοδεύτηκε από γκολ ή ασίστ, αλλά ήταν αρκετή για να αναδειχθεί από την ευρωπαϊκή διοργάνωση και να φέρει ξανά στο προσκήνιο την ποδοσφαιρική ποιότητα του Φορτούνη.

Ο Έλληνας άσος μετρά μέχρι στιγμής μία ασίστ σε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμοί που αποτυπώνουν το δύσκολο ξεκίνημά του στη φετινή χρονιά.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη φάση υπενθύμισε ότι ο Φορτούνης διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που τον έχει συνοδεύσει σε ολόκληρη την καριέρα του: την ικανότητα να κάνει το δύσκολο να μοιάζει απλό, ακόμη και με μία μόνο επαφή.