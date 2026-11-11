Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 78χρονος που καταπλακώθηκε από κλαδί δέντρου κατά τη διάρκεια εργασιών

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Τραγικό τέλος είχε η εργασία ενός 78χρονου σε χωράφι στην περιοχή του Ερυμάνθου Αχαΐας, καθώς έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από μεγάλο κλαδί δέντρου.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στην αγροτική του έκταση μαζί με ένα ακόμη άτομο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες κοπής δέντρων και μεγάλων κλαδιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένα ογκώδες κλαδί αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στον 78χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Αμέσως μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στην αγροτική έκταση για να παραλάβει τον ηλικιωμένο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο 78χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Πηγή: Newsbomb.gr