Πεπ Γκουαρδιόλα: Η πρόταση που μπορεί να τον φέρει ξανά στους πάγκους

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Η πιθανή αποχώρηση του Μαουρίσιο Ποτσετίνο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρνει τον Πεπ Γκουαρδιόλα στο προσκήνιο για την εθνική ΗΠΑ, με την αμερικανική ομοσπονδία να εξετάζει την περίπτωσή του.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους της αμερικανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, εφόσον ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αποχωρήσει από την εθνική ΗΠΑ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως αποκαλύπτει το The Athletic, επικαλούμενο πηγές με γνώση της κατάστασης, το όνομα του Ισπανού προπονητή έχει ήδη συζητηθεί σε διαφορετικά επίπεδα της ομοσπονδίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ενδεχόμενη αναζήτηση νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει επιλέξει τον Ποτσετίνο ως βασικό υποψήφιο για τη διαδοχή του Μάικλ Κάρικ, εφόσον αποφασιστεί αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ο Αργεντινός, πάντως, παραμένει στον πάγκο της εθνικής ΗΠΑ και συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της ομάδας.

Ο Γκουαρδιόλα αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι το περασμένο καλοκαίρι, ολοκληρώνοντας μια δεκαετία στην Αγγλία, κατά την οποία κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Premier League, ένα Champions League, τρία Κύπελλα Αγγλίας και πέντε League Cup.

Προηγουμένως είχε κατακτήσει τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Γερμανίας με την Μπάγερν Μονάχου, ενώ στην Μπαρτσελόνα είχε πανηγυρίσει τρεις τίτλους LaLiga και δύο Champions League, έχοντας στη διάθεσή του ποδοσφαιριστές όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Τσάβι, ο Αντρές Ινιέστα και ο Σέρχιο Μπουσκέτς.

Η προσπάθεια των Αμερικανών να τον προσελκύσουν, ωστόσο, δεν θεωρείται εύκολη. Ο 55χρονος τεχνικός βρίσκεται σε περίοδο αποχής από τους πάγκους και δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άμεση επιστροφή.

Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στο 2026 είχε απορρίψει το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική Ιταλίας. Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στη La Repubblica ότι ο Γκουαρδιόλα επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα, εν μέρει για οικογενειακούς λόγους, ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί πως η ιταλική πρόταση τον είχε απασχολήσει σοβαρά.

Οι παλιές επαφές με τις ΗΠΑ και ο ρόλος του Σουνίλ Γκουλάτι

Το ενδιαφέρον της αμερικανικής ομοσπονδίας για τον Γκουαρδιόλα δεν είναι καινούργιο.

Ο πρώην πρόεδρός της, Σουνίλ Γκουλάτι, διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον Ισπανό και, σύμφωνα με το The Athletic, του είχε προτείνει πριν από αρκετά χρόνια το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια στιγμή την εθνική ομάδα.

Το όνομά του είχε απασχολήσει τους Αμερικανούς και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ενώ στην τελευταία διαδικασία επιλογής προπονητή, που ολοκληρώθηκε με την πρόσληψη του Ποτσετίνο το 2024, η ομοσπονδία είχε επικοινωνήσει τόσο με τον Γκουαρδιόλα όσο και με τον Γιούργκεν Κλοπ.

Εκείνη την περίοδο είχαν κινητοποιηθεί και οικονομικά ισχυροί δωρητές, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα για την πρόσληψη ενός προπονητή υψηλού επιπέδου. Οι τρεις περιπτώσεις που ξεχώριζαν ήταν του Γκουαρδιόλα, του Ποτσετίνο και του Κλοπ.

Η προοπτική εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι άγνωστη στον πρώην τεχνικό της Σίτι.

Μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα το 2012, είχε περάσει έναν χρόνο στη Νέα Υόρκη μαζί με την οικογένειά του, κατά τη διάρκεια της πρώτης μεγάλης αποχής του από την προπονητική.

Επιπλέον, σε συνέντευξη Τύπου το 2024, μετά την πρόσληψη του Ποτσετίνο, είχε αναφερθεί θετικά στις προοπτικές του αμερικανικού ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τις δυνατότητες να δημιουργήσουν ένα μακροχρόνιο ποδοσφαιρικό σχέδιο και να ανεβάσουν την εθνική τους ομάδα σε υψηλότερο επίπεδο.

Το χρονοδιάγραμμα και η περίπτωση Ποτσετίνο

Προς το παρόν, προτεραιότητα της αμερικανικής ομοσπονδίας παραμένουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Ο Ποτσετίνο συνεχίζει την προετοιμασία για τις αναμετρήσεις με την Αϊτή στα προημιτελικά του Nations League και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο τουλάχιστον για αυτά τα παιχνίδια.

Εφόσον στη συνέχεια αποχωρήσει, η ομοσπονδία θα διαθέτει περίπου τέσσερις μήνες για να αναζητήσει τον αντικαταστάτη του, καθώς οι επόμενες επίσημες υποχρεώσεις της εθνικής ΗΠΑ είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο.

Τον Δεκέμβριο προβλέπεται προπονητικό καμπ με ποδοσφαιριστές κυρίως από το εγχώριο πρωτάθλημα, εκτός του επίσημου διεθνούς ημερολογίου της FIFA.

Αυτό το χρονικό περιθώριο θα μπορούσε να επιτρέψει στον Γκουαρδιόλα να παρατείνει για μερικούς ακόμη μήνες την αποχή του από την προπονητική, εφόσον αποφάσιζε τελικά να αποδεχθεί μια πρόταση από την αμερικανική ομοσπονδία.

Για την ώρα, πάντως, δεν υπάρχει συμφωνία ούτε επιβεβαιωμένη διαπραγμάτευση με τον Ισπανό. Η πιθανή πρόσληψή του συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της υπόθεσης Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.