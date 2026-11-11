Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η ΑΕΚ, επικρατώντας με 25-22 του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας για την 7η αγωνιστική της Handball Premier, παραμένοντας στη δεύτερη θέση και στο -2 από την κορυφή

Μία ακόμη σημαντική νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η ΑΕΚ, η οποία πέρασε από το Κλειστό του Καματερού, επικρατώντας του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας με 25-22, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες απέναντι στην αποτελεσματική άμυνα των γηπεδούχων, ωστόσο βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία του δεύτερου ημιχρόνου και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη ήττα του Ιωνικού στο φετινό πρωτάθλημα, με την ΑΕΚ να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 3-1, εκμεταλλευόμενοι τις λανθασμένες επιλογές της ΑΕΚ στην επίθεση. Ο Κουκουλάς έδωσε λύσεις στους φιλοξενούμενους, μειώνοντας σε 4-3 στο 10ο λεπτό, ενώ η «Ένωση» κατάφερε να ισοφαρίσει σε 6-6 στο 15'.

Με τον Αραμπατζή να σκοράρει από τα εξτρέμ, η ΑΕΚ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 6-7, ενώ ο Κουκουλάς διαμόρφωσε το 7-8. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες συνέχισαν να βρίσκονται κοντά στο σκορ, με τον Ιωνικό να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων (12-10).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και με πρωταγωνιστή τον Ματσουόκα ανέτρεψε την κατάσταση, περνώντας μπροστά με 12-13. Ωστόσο, ο Ιωνικός αντέδρασε άμεσα και με ένα επιμέρους σερί κατάφερε να προηγηθεί με 17-14 στο 40ό λεπτό.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχασαν την επαφή τους με το σκορ, καθώς οι Κουκουλάς, Μπατής και Ματσουόκα έδωσαν σημαντικές επιθετικές λύσεις, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Ο Τοριάνι ισοφάρισε σε 18-18, πριν ο Κουκουλάς αναλάβει δράση και με δύο διαδοχικά τέρματα δώσει στην ΑΕΚ προβάδισμα με 21-19 στο 52ο λεπτό.

Στα τελευταία λεπτά, ο Βάρπε πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, διατηρώντας την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ, ενώ ο Κουκουλάς με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 22-25, σφραγίζοντας τη νίκη της «Ένωσης».

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-3, 6-6, 9-8, 10-8, 12-10 (ημ.), 13-13, 17-14, 18-14, 19-20, 21-23, 22-25.



ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. (Ευθύμης Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 4, Λαδάκης 5, Αϊβαλιώτης 1, Ραράκος 8, Κοτζιάς, Συγγάρης, Ηλιόπουλος, Αθανασιάδης, Νάκος, Ρούσος 3, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 1, Κολλύρης, Ζάρδας, Αναστασάκης.



ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής 1, Ματσουόκα 9, Μπατής 2, Παπαδιονυσίου 1, Μπάρος, Τοριάνι, Κουκουλάς 8, Σαφράνκο, Βάρπε, Οκάνια, Χαριτωνίδης, Κόβατσεκ 3, Ματέους, Σικολά 1, Ζενταντί.



Διαιτητές: Σκλαβενίτης-Τόλιος. Παρατηρητής: Βήτας. Δίλεπτα: 4-3. Πέναλτι: 1/3-4/5.