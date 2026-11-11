Κοντραταβίτσιους: «Ομάδα επιπέδου Euroleague ο Άρης, όπως και η ατμόσφαιρα»

Ο προπονητής της Ρίγα Ζέλι τόνισε πως ο Άρης είναι επιπέδου Ευρωλίγκας και αποθέωσε την ατμόσφαιρα του Παλέ.

Αρχικά είπε στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν αλλάζω τη γνώμη μου ότι ο Άρης είναι μια από τις ποιο δυνατές ομάδες στο Eurocup. Είναι ομάδα επιπέδου Ευρωλίγκα. Απίστευτος κόουτς, τρομερό επίπεδο.

Δε θα δεχθώ πως αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που μας αρμόζει. Δεν είναι αυτή η νοοτροπία που θέλω. Είναι η ώρα να αλλάξουμε πράγματα. Συγχαρητήρια στον Άρη, έπαιξε πολύ καλά.

Για την ατμόσφαιρα: «Ξέρω την ατμόσφαιρα του κόσμου του Άρη, δούλευα στο Κάουνας. Και ο κόσμος είναι επιπέδου Ευρωλίγκας. Είμαι χαρούμενος που ήμουν εδώ αλλά όχι με την εικόνα της ομάδας».