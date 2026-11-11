Έβρεξε... κατοστάρες στην Ευρώπη για τις ελληνικές ομάδες!

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Βραδιά επιθετικού κρεσέντο για το ελληνικό μπάσκετ, με Κολοσσό, Ηρακλή, Περιστέρι και Άρη να ξεπερνούν τους 100 πόντους και να πανηγυρίζουν τέσσερις νίκες!

Η Τετάρτη (11/11) είχε έντονο ελληνικό χρώμα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τις ελληνικές ομάδες να έχουν... κέφια στην επίθεση και τις κατοστάρες να πέφτουν βροχή! Κολοσσός, Ηρακλής, Περιστέρι και Άρης πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, ξεπέρασαν όλοι το φράγμα των 100 πόντων και συνδύασαν τις εντυπωσιακές επιθετικές τους επιδόσεις με νίκες.

Την αρχή έκανε ο Κολοσσός Ρόδου, που πέρασε με εμφατικό τρόπο από τη Ρουμανία, επικρατώντας της Κραϊόβα με 104-82 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 4-2 στο FIBA Europe Cup.

Στον ίδιο θεσμό, ο Ηρακλής δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην MZT Σκοπίων, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση με 103-73 και προσθέτοντας ακόμη μία κατοστάρα στην ελληνική συγκομιδή.

Τη σκυτάλη πήρε το Περιστέρι, που σε ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ λύγισε τη Βαρέζε με 101-96, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία και κάνοντας το 4/4 στο Basketball Champions League.

Το... πάρτι συμπλήρωσε ο Άρης, ο οποίος επιβλήθηκε της Ρίγα Ζέλι με 105-81, διατηρώντας παράλληλα το φετινό του αήττητο στην έδρα του.

Τέσσερις ελληνικές ομάδες, τέσσερις νίκες και συνολικά 413 πόντοι σε μία βραδιά που η επίθεση είχε την τιμητική της. Αν μη τι άλλο, μια Τετάρτη που το ελληνικό μπάσκετ είχε κάθε λόγο να χαμογελά!