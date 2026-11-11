Σπανούλης: «Ήμασταν συμπαγείς και πνευματικά έτοιμοι»

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Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε να πει πολλά μετά την άνετη νίκη επί της Ρίγα Ζέλι (105-81).

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Άρη ανέφερε: «Ήμασταν συμπαγείς και πνευματικά έτοιμοι, σεβαστήκαμε τον αντίπαλό μας και κάναμε αυτό που θέλαμε στο παιχνίδι.

Εμείς το κάναμε εύκολο με την απόδοσή μας, η Ρίγα Ζέλι είναι καλή ομάδα. Είναι το στυλ παιχνιδιού μας αυτό, ο πλουραλισμός στην επίθεση. Είναι στην ιδιοσυγκρασία μας, το να πασάρουμε την μπάλα και να έχουμε καλή δημιουργία.

Βρήκαμε καλά σουτ από τους κοντούς μας. Όλα ξεκίνησαν από την καλή μας άμυνα και βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση».