Παρκς - Καρλάφτη: «Να κοιτάξουμε μπροστά - Δεν μας βοήθησε η άμυνά μας»

Ρόμπιν Παρκς και Ρένια Καρλάφτη στις δηλώσεις τους μετά την ήττα της Εθνικής από τη Σερβία στάθηκαν στους τομείς που η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει.

Αναλυτικά όσα είπαν:

Ρόμπιν Παρκς: «Αρχικά συγχαρητήρια στην Σερβία. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Εμείς κάναμε κάποια πράγματα που ήταν καλά και κάποια που δεν ήταν τόσο καλά. Από εδώ και πέρα πρέπει να τα δούμε, να τα αντιμετωπίσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά».

Ρένια Καρλάφτη: «Νομίζω ότι η άμυνά μας ήταν αυτή που δεν μας βοήθησε σήμερα. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε χρόνο να σταθούμε σε αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε γιατί μας περιμένουν δύο παιχνίδια στην έδρα μας.

Ήταν μια κακή ήττα, θα δούμε τα λάθη μας, θα τα διορθώσουμε και θα επανέλθουμε με ένα καλύτερο πρόσωπο. Έγινε μεγάλη προσπάθεια σήμερα, παλέψαμε ως το τέλος, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Θα συνεχίσουμε πιο δυνατά για να πάρουμε τις νίκες στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στην Ελλάδα».