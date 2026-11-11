Ολυμπιακός: Οι δοκιμές του Αλγουαθίλ στα χαφ και η ευκαιρία σε πέντε νεαρούς

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες και οι απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών δίνουν στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ την ευκαιρία να δοκιμάσει νέα πρόσωπα στη μεσαία γραμμή, αλλά και να αξιολογήσει πέντε νεαρούς παίκτες στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας.

Με αρκετούς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στις υποχρεώσεις των εθνικών τους ομάδων, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ προσαρμόζει το πρόγραμμα των προπονήσεων στον Ρέντη, αναζητώντας παράλληλα λύσεις για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο τραυματισμός του Σαντιάγκο Έσε, σε συνδυασμό με τις απουσίες των Γκουστάβο Πουέρτα, Ρέμο Φρόιλερ και Γκουστάβο Σα λόγω διεθνών υποχρεώσεων, έχει περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές στον άξονα.

Στις τελευταίες προπονήσεις, ο Βάσκος τεχνικός φέρεται να δοκιμάζει το δίδυμο Τσικίνιο – Λορέντσο Σιπιόνι στη μεσαία γραμμή, χρησιμοποιώντας σε πιο προωθημένο ρόλο είτε τον Κώστα Φορτούνη είτε τον Ζότα Σίλβα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Σιπιόνι, για τον οποίο ο Ολυμπιακός δαπάνησε περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ, αποκτώντας το 80% των δικαιωμάτων του από την Τίγκρε. Μια σημαντική επένδυση σε έναν ποδοσφαιριστή που, μόλις στα 20 του χρόνια, είχε καταφέρει να καθιερωθεί στη βασική ενδεκάδα της αργεντίνικης ομάδας. Ο νεαρός μέσος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική καλοκαιρινή προετοιμασία, ξεχωρίζοντας ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στα φιλικά παιχνίδια.

Ωστόσο, ο τραυματισμός του στον ώμο ανέκοψε την πορεία του. Όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Αλγουαθίλ, τον βρήκε τραυματία, γεγονός που δεν επέτρεψε στον Βάσκο να τον αξιολογήσει από την αρχή υπό κανονικές αγωνιστικές συνθήκες.

Πλέον, με τον Έσε εκτός δράσης, ο Σιπιόνι έχει μπροστά του ένα σημαντικό διάστημα για να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Μέχρι τον Ιανουάριο θα χρειαστεί να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί, προκειμένου να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στη μεσαία γραμμή.

Παράλληλα, η απουσία των διεθνών άνοιξε την πόρτα της πρώτης ομάδας σε πέντε νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Πρόκειται για τους κεντρικούς αμυντικούς Ρολάκη και Δημήτρη Ρέτσο, τους μέσους Φίλη και Τουφάκη, καθώς και τον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο.

Οι πέντε νεαροί συμμετέχουν στις προπονήσεις, αποκτώντας την ευκαιρία να δουλέψουν υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή και να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους στο τεχνικό επιτελείο.

Έτσι, η διακοπή του πρωταθλήματος αξιοποιείται τόσο για τις δοκιμές στη μεσαία γραμμή όσο και για την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών από τα τμήματα υποδομής, με τον Αλγουαθίλ να αναζητά περισσότερες επιλογές για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.