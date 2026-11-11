Η Μπασκόνια πάλεψε για τρεις περιόδους απέναντι στην Παρτιζάν, ωστόσο στην τελευταία περίοδο δεν άντεξε και… λύγισε, με τους Σέρβους να επικρατούν με 80-66.

Η Μπασκόνια ήταν ανταγωνιστική μέσα στην «Belgrade Arena» για τρεις περιόδους αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν μπόρεσε να βρει λύσεις ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα, με το επιμέρους σκορ να είναι 15-6. Έτσι, η Παρτιζάν κατάφερε να επικρατήσει με 80-66 και να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 6-5. Από την άλλη, οι Ισπανοί γνώρισαν την δέκατη ήττα τους (1-10).

Για τους νικητές ο Γιεκίρι τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, με τον Τζόουνς να προσθέτει 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την άλλη, ο Ντουάρτε μέτρησε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Κούρουτς είχε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. 8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ προσέφερε ο Φαρίντ.

Καλύτερη εκκίνηση για την Παρτιζάν, ισορρόπησε το ματς η Μπασκόνια

Η Παρτιζάν ξεκίνησε πολύ καλύτερα τον αγώνα και με τους Φρανκς και Μαρίνκοβιτς έκανε το 5-0. Ο Γιοκσίμοβιτς με βολές πέτυχε τους πρώτους πόντους της Μπασκόνια και στην συνέχεια Τζόουνς και Γιεκίρι έφεραν τους γηπεδούχους στο +6 (10-4). Ο Σίμονς ευστόχησε σε τρίποντο και ο Ντουάρτε στην βολή της τεχνικής για να ρίξουν τη διαφορά στο καλάθι (10-8). Μετά το 4-0 σερί των Φρανκς και Τόμπσον, οι Ντουάρτε και Τζόουνς με τρίποντα διαμόρφωσαν το 17-11 και ακολούθησε ένα σερί 5-0 των Φαρίντ και Λόσον για το 17-16. Ωστόσο, οι Ισπανοί δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν ή να προηγηθούν, καθώς ο Τόμπσον ήταν εύστοχος από την γραμμή των βολών και οι Τανάσκοβιτς και Φρανκς με ένα σερί 4-0 στο τέλος διαμόρφωσαν το 23-18 τη πρώτης περιόδου.

Με τους Φρις, Φαρίντ και το τρίποντο του Ντουάρτε η Μπασκόνια ισοφάρισε σε 25-25, αλλά Βιλντόζα και Γιεκίρι έβαλαν ξανά μπροστά την σερβική ομάδα (29-25). Ντουάρτε και Στιούαρτ έφεραν ξανά το ματς στα ίσα (29-29, 31-31) και τελικά ο Ντουάρτε με τρίποντο έβαλε μπροστά την Μπασκόνια (31-34). Η Παρτιζάν κατάφερε να ισοφαρίσει σε 38-38 με το τρίποντο του Λάκιτς και οι Μαρίνκοβιτς και Τζόουνς διαμόρφωσαν το 42-38 του πρώτου ημιχρόνου.

«Καθάρισε» στην τελευταία περίοδο το ματς η Παρτιζάν

Γιεκίρι και Τανάσκοβιτς ανέβασαν την διαφορά στους 10 (52-42), αλλά ακολούθησε το τρίποντο του Κούρουτς και το καλάθι του Σπανιόλο για το 52-47. Φαρίντ και Λόσον μείωσαν στους 4 (54-50), αλλά ο Παγιόλα από τα 6,75μ. έφερε την Παρτιζάν στο +7 (57-50). Οι Ισπανοί με τους Φαρίντ, Σπανιόλο και Φρις έριξαν τη διαφορά στο καλάθι (57-55), αλλά ο Τζόουνς με τέσσερις προσωπικούς πόντους έκανε το 61-55. Η Μπασκόνια «απάντησε» με το τρίποντο του Φρις και το καλάθι του Λόσον για να μειώσει στον πόντο (61-60) και τελικά η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Παρτιζάν να προηγείται με 65-60 με τα καλάθια των Τανάσκοβιτς και Τζόουνς.

Ο Ντουάρτε με ακόμα ένα τρίποντο μείωσε στο καλάθι (65-63), αλλά στην συνέχεια ήρθε η… κατάρρευση των Ισπανών. Λάκιτς, Γιεκίρι και Παγιόλα με ένα σερί 9-0 ανέβασαν την διαφορά στους 11 (74-63) και «καθάρισαν» τον αγώνα. Η Μπασκόνια δεν κατάφερε να μπει ξανά στην διεκδίκηση του ματς και γνώρισε τελικά την δέκατη ήττα της με 80-66.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 42-38, 65-60, 80-66

Τα στατιστικά του αγώνα.