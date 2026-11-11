Πανόραμα Eurocup: Συνέχισαν με νίκες και στις υψηλές θέσεις Άρης και ΠΑΟΚ

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Άρης και ΠΑΟΚ συνέχισαν με νίκες στο Eurocup, κλείνοντας τον Α’ γύρο στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης στις δεύτερες θέσεις.

Απόψε ο Άρης επικράτησε της Ρίγα Ζέλι και επέστρεψε έτσι στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο Βελιγράδι πριν μια βδομάδα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία παραμένει στην πρώτη θέση του Α’ ομίλου.

Το βράδυ της Τρίτης (10/11) ο ΠΑΟΚ δε συνάντησε προβλήματα στο Μπότεβγκραντ, παίρνοντας εύκολα το διπλό κόντρα στην Μπάλκαν και έμεινε έτσι στη δεύτερη θέση του Δ’ ομίλου μαζί με τη Μανρέσα, την οποία αντιμετωπίζει στην Ισπανία την επόμενη αγωνιστική.

Δείτε το πανόραμα των ομίλων του Άρη και του ΠΑΟΚ:

GROUP A

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Ροστόκ Σίγουλβς - Τσεντεβίτα 71-88

Άρης - Ρίγα Ζέλι 105-81

Ντερτόνα - Χάποελ Ιερουσαλήμ 77-91

Λε Μαν - Μπούργος 88-80

Η κατάταξη

Χάποελ Ιερουσαλήμ 6-0 Άρης 5-1 Λε Μαν 4-3 Ντερτόνα 3-4 Ρίγα Ζέλι 3-4 Ροστόκ Σίγουλβς 2-5 Τσεντεβίτα 2-5 Μπούργος 1-6

Η επόμενη αγωνιστική (8η)

Ροστόκ Σίγουλβς - Χάποελ Ιερουσαλήμ (17/11, 21:00)

Ντερτόνα - Ρίγα Ζέλι (18/11, 18:30)

Τσεντεβίτα - Μπούργος (18/11, 19:30)

Άρης - Λε Μαν (18/11, 20:00)



GROUP D

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Μπάλκαν Μπότεβγκραντ - ΠΑΟΚ 56-79

Μανρέσα - Μπόσνα Σαράγεβο 86-82

Μπαχτσέσεχιρ - Λιετκαμπέλις 99-61

Ρόμα - Ουλμ 83-78

Η κατάταξη

Μπαχτσέσεχιρ 6-1 Μανρέσα 5-2 ΠΑΟΚ 5-2 Ρόμα 3-4 Ουλμ 3-4 Λιετκαμπέλις 3-4 Μπόσνα Σαράγεβο 2-5 Μπάλκαν Μπότεβγκραντ 1-6

Η επόμενη αγωνιστική (8η)

Μπάλκαν - Ουλμ (17/11, 19:00)

Ρόμα - Μπαχτσέσεχιρ (17/11, 21:00)

Μπόσνα - Λιετκαμπέλις (18/11, 20:30)

Μανρέσα - ΠΑΟΚ (18/11, 21:30)