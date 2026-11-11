Μόργκαν: «Να αποδείξουμε ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα κόντρα και στον Ολυμπιακό»

O Ματ Μόργκαν μετά την νίκη του Άρη επί της Ρίγα Ζέλι μίλησε στην NOVA και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ σταμάτησε στους 19 πόντους με 5/8 τρίποντα, όντας ο πρώτος σκόρερ του Άρη στο άνετο 105-81 επί της λετονικής ομάδας.

Για τη νίκη επί της Ρίγα είπε:

«Ήταν μια σπουδαία νίκη. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε δυναμικά, παίξαμε με ένταση και ως ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή αντίδραση μετά το τελευταίο μας παιχνίδι στο EuroCup. Είμαι περήφανος για όλους, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια».

Για την προσωπική του εμφάνιση:

«Είναι απλώς θέμα εμπιστοσύνης στη δουλειά που έχω κάνει. Νομίζω ότι έπαιξα καλά, αν και θα μπορούσα να είμαι καλύτερος σε ορισμένους τομείς. Αλλά δεν είμαι ποτέ απόλυτα ικανοποιημένος. Ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου και τους προπονητές μου».

Για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό:

«Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και μια σημαντική δοκιμασία για εμάς. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης και υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Πρέπει, όμως, να παίξουμε με ένταση και συγκέντρωση για 40 λεπτά και να λειτουργήσουμε ως ομάδα. Έχουμε δείξει ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και τώρα πρέπει να το αποδείξουμε απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Θα είναι μια όμορφη εμπειρία, σε μια συναρπαστική ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ να παίξω απέναντί τους».

Για τη συνέχεια στο Eurocup:

«Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Έχουμε ακόμη επτά αγώνες μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου και έχουμε στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Επομένως, προχωράμε βήμα-βήμα. Από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι θα είναι σημαντικό, καθώς θα καθορίσει τη θέση από την οποία θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Κάθε αγώνας, λοιπόν, είναι σημαντικός και έτσι ακριβώς θα τον αντιμετωπίζουμε».