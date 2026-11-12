Η καλαθάρα του Ιφί που χάρισε στην Παρί τη νίκη κόντρα στην Φενέρ (vid)

Ο σταρ των Παριζιάνων βρέθηκε σε κακή βραδιά αφού είχε μόλις 11 πόντους με 4/18 σουτ, ωστόσο την ώρα που «έκαιγε» η μπάλα βγήκε μπροστά και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με μια απίθανη καλαθάρα.
Ο νεαρός γκαρντ με 6.2'' να απομένουν στο χρονόμετρο, πήρε την μπάλα έκανε το ντράιβ και την κατάλληλη στιγμή με ένα τρομερά δύσκολο λέι απ, χάρισε στην Παρί τη νίκη.
Δείτε παρακάτω το video:
I @thenadirhifi WINS IT IN PARIS IN OT! WHAT JUST HAPPENED, ABSOLUTE SCENES IN PARIS! https://t.co/EpYAx7qwgy— EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2026