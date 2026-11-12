Η καλαθάρα του Ιφί που χάρισε στην Παρί τη νίκη κόντρα στην Φενέρ (vid)

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Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, η Παρί «λύγισε» την Φενέρμπαχτσε στην παράταση (111-109), με buzzer beater του Ναντίρ Ιφί.

Ο σταρ των Παριζιάνων βρέθηκε σε κακή βραδιά αφού είχε μόλις 11 πόντους με 4/18 σουτ, ωστόσο την ώρα που «έκαιγε» η μπάλα βγήκε μπροστά και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με μια απίθανη καλαθάρα.

Ο νεαρός γκαρντ με 6.2'' να απομένουν στο χρονόμετρο, πήρε την μπάλα έκανε το ντράιβ και την κατάλληλη στιγμή με ένα τρομερά δύσκολο λέι απ, χάρισε στην Παρί τη νίκη.

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