Μαχλάς: «Η Εθνική Ελλάδας είναι στις 6-7 κορυφαίες ομάδες»

Ο Νίκος Μαχλάς παραχώρησε συνέντευξη σε ολλανδικό Μέσο, αποθεώνοντας την Εθνική Ελλάδος, λίγα 24ωρα πριν την «μάχη» με την Ολλανδία, για το Nations League.

Ο βετεράνος επιθετικός, που έγραψε την δική του ιστορία στα ολλανδικά γήπεδα, κλήθηκε να σχολιάσει την αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» με τους «οράνιε», τονίζοντας ότι η Εθνική είναι πλέον στις 6-7 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πάμε τόσο καλά στο Nations League. Έχουμε μία πολύ δυνατή ομάδα. Εναντίον της Ολλανδίας και της Γερμανίας, ομολογουμένως πιεστήκαμε πολύ, αλλά σε ορισμένες φάσεις ήμασταν πολύ δυνατοί και χτυπήσαμε στις σωστές στιγμές. Αν κοιτάξω τις εθνικές ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είμαστε ανάμεσα στις έξι ή επτά κορυφαίες χώρες».

Για τη διαφορά που υπάρχει με την Ελλάδα που κατέκτησε το Euro 2004: «Ουσιαστικά, αυτή η ομάδα είναι διαφορετική, για παράδειγμα, από την Ελλάδα που έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004. Αυτή η ομάδα ήταν κυρίως γνωστή για τις αμυντικές της ικανότητες και ήταν γεμάτη με βετεράνους, πολλοί άνω των τριάντα. Αυτή η ομάδα έχει περισσότερους νεαρούς παίκτες και διαθέτει περισσότερη επιθετική δύναμη».

Για τον Τζον Φαν'τ Σχιπ: «Πολλά έχουν αλλάξει στην ελληνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται εν μέρει στον Τζον Φαν'τ Σχιπ. Ήθελε να δημιουργήσει μια νέα νοοτροπία. Να χτίζει την ανάπτυξη από την άμυνα και να επικεντρώνεται περισσότερο στην επίθεση. Ο Τζον έδωσε σε αρκετά νεαρά παιδιά μια ευκαιρία, όπως ο Παυλίδης. Έκανε το ντεμπούτο του υπό τον Τζον το 2019. Οπότε ίσως αυτή η ομάδα να έχει κληρονομήσει κάτι από την ολλανδική σχολή».