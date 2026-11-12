To πανόραμα της Euroleague μετά τις νίκες Παρί και Παρτιζάν

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Με δύο αγώνες άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Euroleague, με την Παρτιζάν να «καθαρίζει» στο Βελιγράδι την Μπασκόνια.

Το πιο συγκλονιστικό ματς, ωστόσο διεξήχθη στο Παρίσι, με την Παρί να κάμπτει την αντίσταση της Φενέρμπαχτσε στην παράταση, με καλαθάρα του Ναντίρ Ιφί στην εκπνοή.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Τετάρτη (11/11)

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109 (παρ.)

Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66

Πέμπτη (12/11)

21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC

21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις

20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)

19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια

21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Βαλένθια 7-3 Ολυμπιακός 7-3 Ντουμπάι 7-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Φενέρμπαχτσε 7-4 Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4 Ζάλγκιρις 6-4 Παρτίζαν 5-5 Παρί 5-6 Αναντολού Εφές 4-6 Μπεσίκτας 4-6 Βίρτους Μπολόνια 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-9 Μπασκόνια 1-9

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν

20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης