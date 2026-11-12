Με καλάθι του Ναντίρ Ιφί στην εκπνοή, η Παρί επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 111-109 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε.

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, η Παρί κατάφερε να λυγίσει τη Φενέρμπαχτσε με 111-109 στην παράταση, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ναντίρ Ιφί, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο καλάθι στην εκπνοή. Οι Γάλλοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, όμως η τουρκική ομάδα επέστρεψε, έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση και πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τελικά, ο Ιφί ήταν εκείνος που έβαλε την υπογραφή του σε μια σπουδαία νίκη για την Παρί.

Με αυτή τη νίκη, η Παρί ανέβηκε στο 5-6, ενώ η Φενέρμπαχτσε υποχώρησε στο 7-4. Στην επόμενη αγωνιστική της EuroLeague, η γαλλική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα (17/11), ενώ η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (17/11).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε καλύτερα, όμως η Παρί ανέλαβε γρήγορα τον έλεγχο, προηγήθηκε με 23-14 στο πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το ημίχρονο (50-43).

Στην τρίτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με πρωταγωνιστή τον Χόρτον-Τάκερ, πέρασαν μπροστά και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (72-72). Το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τέταρτη περίοδο, με την Παρί να προηγείται 92-89, αλλά τον Μπάλντουιν να κλέβει την μπάλα και να ισοφαρίζει σε 92-92, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί, οι δύο ομάδες αντάλλαξαν μεγάλα καλάθια, με τον Νιλικίνα να γράφει το 109-106 με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Σιλντς απάντησε για το 109-109, όμως ο Ιφί με εντυπωσιακή διείσδυση και buzzer beater διαμόρφωσε το τελικό 111-109, χαρίζοντας τη νίκη στην Παρί.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 50-43, 72-72, 92-92 (κ.δ.), 111-109 (παρ.).

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