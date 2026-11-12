Ξανθόπουλος: «Δεν ξέρω γιατί οι παίκτες μου θέλουν να πάθω καρδιακό επεισόδιο»

Ο προπονητής του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος, μετά την αγχωτική νίκη της ομάδας του κόντρα στην Βαρέζε (101-96), μίλησε για τη νοοτροπία που έχουν οι παίκτες του, πετώντας και μια τρομερή ατάκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και στους παίκτες. Αυτοί είναι που κάνουν τις περισσότερες φορές όσα τους ζητάμε, τόσο εμείς στο σταφ όσο και συνολικά στον οργανισμό του Περιστερίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους φιλάθλους μας για τη στήριξή τους.

Η Βαρέζε είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος και τη σέβομαι, όπως σέβομαι την ομάδα και το προπονητικό της σταφ. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι έχουμε κάνει το 4/4 στον όμιλό μας, απέναντι σε ομάδες που πέρυσι βρίσκονταν ανάμεσα στις κορυφαίες. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.

Ο στόχος είναι η πρώτη θέση, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει να κερδίσουμε τη Μύκονο. Πηγαίνουμε ένα παιχνίδι τη φορά. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να καταλάβουμε γιατί δεχθήκαμε 96 πόντους. Έχουν ταλέντο, σίγουρα, αλλά για ακόμη μία φορά οι παίκτες μου δεν ακολούθησαν το πλάνο στο 100%, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πρέπει να βρούμε τη λύση σε αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζουμε σε κάθε παιχνίδι.

Όταν ο Καστρίτης λέει κάτι τέτοιο για εμάς, είναι μεγάλο παράσημο. Συνήθως βρισκόμαστε μπροστά με μεγάλη διαφορά και την χάνουμε στο τέλος. Δεν ξέρω γιατί οι παίκτες μου θέλουν να πάθω καρδιακό επεισόδιο! Το ίδιο λέω και σε εκείνους. Ίσως τους αρέσει να παίζουν τα παιχνίδια μέχρι το τέλος και να έχουν άγχος. Πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Έχουν τον χαρακτήρα να αλλάξουν την εικόνα ενός αγώνα, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λύσουμε.

Αυτό που είχα πει και για τον Κολοσσό ήταν ότι ελέγχαμε το παιχνίδι για 32 λεπτά. Είναι καρμπόν με αυτό που συζητάμε τώρα. Είναι μια ομάδα που μπορεί να επιστρέψει εύκολα στα παιχνίδια και το γνωρίζαμε. Ενώ σε άλλες αναμετρήσεις έχουμε δείξει χαρακτήρα, εκεί δεν το καταφέραμε. Ήταν πνευματικό το ζήτημα. Χάναμε εύκολα λέι απ και απογοητευόμασταν με κάποιες φάσεις.

Δεν δουλέψαμε όπως θα θέλαμε την εβδομάδα που δεν είχαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, λόγω των τραυματισμών. Εμείς, όμως, πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Αυτό είναι και το ωραίο στη δική μου δουλειά: να βρίσκω τρόπους να προσπερνάμε τα εμπόδια και να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Η διαδικασία παίζει ρόλο. Υπάρχει ένας στόχος κλειδωμένος σε ένα ντουλαπάκι και, για να φτάσουμε εκεί, πρέπει να περάσουμε και από τη διαδικασία, χωρίς να έχουμε παρωπίδες, ούτε εμείς οι προπονητές. Αν εξαιρέσουμε τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχω παράπονο. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους.

Ως προπονητής είμαι εντελώς διαφορετικός απ' ό,τι ήμουν ως παίκτης. Τα παιχνίδια κρίνονται όλα στο τέλος. Το είχα και πέρυσι αυτό και έψαχνα να βρω τι λάθος έκανα, ενώ ταλαιπωρούσα λίγο και τους συνεργάτες μου. Η ευχαρίστησή μου, όμως, είναι να βρίσκω τα λάθη. Όταν τελείωσε η σεζόν, παρότι ήταν πετυχημένη, την επόμενη κιόλας ημέρα σκεφτόμουν τι έπρεπε να κάνω καλύτερα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να πάρω μία-δύο εβδομάδες άδεια.

Είναι πολύ τιμητικό αυτό που συμβαίνει. Αυτό που έχουμε καταφέρει εδώ και ενάμιση χρόνο είναι να μας βλέπει λίγο περισσότερο ο κόσμος, να έρχεται στο γήπεδο, αλλά και οι άνθρωποι στο εξωτερικό να παρατηρούν την ομάδα και να αναγνωρίζουν την ταυτότητά της. Αυτή είναι η κουλτούρα της ομάδας.

Προφανώς, όλα ξεκινούν από το κεφάλι, από τη διοίκηση, τον ιδιοκτήτη και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, γιατί κάνουν κάποια πράγματα πολύ καλά. Έτσι μπορώ κι εγώ να κάνω τη δουλειά μου και να μεταφέρω αυτή τη φιλοσοφία στους παίκτες. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, αλλά παράλληλα να έχουμε δίψα για το επόμενο βήμα. Πρέπει να έχουμε φιλοδοξίες. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που λέω στους συνεργάτες μου».

Για τον τραυματισμό του Νέιτ Ρένφρο: «Το ένα κομμάτι είναι ότι ήμουν συμπαίκτης μαζί του και είχαμε εξαιρετική σχέση. Είναι ένα υπέροχο παιδί και ένας τρομερός παίκτης. Ήταν λίγο σοκαριστικό αυτό που συνέβη. Βλέπω και όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, αυτή είναι η ζωή του αθλητή.

Πήγε και έκανε εξετάσεις και έμαθα ότι είναι καλά. Ήταν σαν να έφαγε μπουνιά από το παρκέ. Εύχομαι να επιστρέψει γρήγορα στο γήπεδο. Σίγουρα, αυτό που συνέβη δεν βοήθησε ούτε τη δική μας ομάδα, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι τέτοιο ως δικαιολογία. Το σημαντικό είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό στην περίπτωση του Νέιτ.

Ο Τζέιλεν Φιντς έχει πάρα πολλά προσόντα. Τον παρακολουθώ από πρόπερσι. Δεν είναι τόσο καθαρός πόιντ γκαρντ, έχει όμως διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα, συμφωνήσαμε και προσαρμοστήκαμε κι εμείς στον τρόπο που αγωνίζεται. Δουλεύει πολύ.

Το πρώτο πράγμα που του είπα σήμερα ήταν ότι είχε τρεις πάσες που ήταν αργές. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, όπως και στους προπονητές που δουλεύουν συνεχώς μαζί του. Δεν πρέπει να σταματήσει να δουλεύει.

Το όνειρό μου είναι να βλέπω αυτό το γήπεδο γεμάτο και να προσπαθήσουμε να δώσουμε ρόλο στην ομάδα σε παιδιά από τις ακαδημίες. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα δώσω ευκαιρίες, αρκεί να μου δείξουν ότι μπορούν, όπως ο Αλέξανδρος Θωμάκος. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους».