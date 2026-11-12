Mundial U17: Οι ΗΠΑ απέσυραν την συμμετοχή τους από την διοργάνωση!

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Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Mundial U17, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ και συμμετέχει και η Ελλάδα, οι ΗΠΑ πήραν την απόφαση να αποσύρουν την συμμετοχή τους!

To Παγκόσμιο Κύπελλο με την συμμετοχή παικτών κάτω των 17 ετών, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου στο Κατάρ, εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, η αμερικανική ομοσπονδία ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους την Τετάρτη (11/11), ανακοινώνοντας την ακύρωση τόσο της προετοιμασίας όσο και της συμμετοχής της ομάδας στη διοργάνωση.

Ο κύριος λόγος της απόφασης είναι η ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 3 που έχει εκδώσει το State Department για το Κατάρ, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο ταξιδιού λόγω του κινδύνου ένοπλης σύγκρουσης.

Από την πλευρά της η FIFA δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη, ωστόσο όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για αποχώρηση εντός 30 ημερών, πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι το Mundial U17 θα διεξαχθεί με 48 εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τον κανονισμό να προβλέπει αντικατάσταση της ομάδας που θα αποχωρήσει από άλλη χώρα.