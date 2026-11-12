Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Ολυμπιακός εξετάζει ξανά την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας»

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Δημοσιεύματα στην Ισπανία εμπλέκουν ξανά τον Ολυμπιακό με τον Ρούμπεν Βάργκας, μετά το αποτυχημένο... φλερτ που υπήρξε το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα της Σεβίλλης, οι «ερυθρόλευκοι» θα επανέλθουν τον Ιανουάριο για την απόκτηση του Ελβετού μεσοεπιθετικού, έχοντας ψηλά στη μεταγραφική λίστα τους το όνομά του.

Ο Βάργκας την φετινή σεζόν έχει καταγράψει έξι συμμετοχές με την φανέλα της Σεβίλλης, μετρώντας ένα γκολ, ενώ για τον 28χρονο εξτρέμ υπάρχει ενδιαφέρον και από την πλευρά της Μπεσίκτας.

Το συμβόλαιο του Ελβετού μεσοεπιθετικού με την Σεβίλλη ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029, ενώ σύμφωνα με το transfermarkt η χρηματιστηριακή αξία του ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.