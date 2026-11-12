Μαντσίνι σε Ζιντάν: «Aς... ξεκουραστεί ο Μπαπέ για το Champions League»

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Με χιουμοριστική διάθεση, ο προπονητής της εθνικής Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, συμβούλεψε τον ομόλογό του στη Γαλλία, Ζινεντίν Ζιντάν, να μην... ρισκάρει τη συμμετοχή του Κιλιάν Μπαπέ στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για το Nations League.

«Θα του πρότεινα να μην πάρει κανένα ρίσκο για το αυριανό παιχνίδι (σ.σ. 12/11). Καλύτερα να μην παίξει, ώστε να αναρρώσει πλήρως ενόψει του Champions League.

Η Γαλλία, όμως, διαθέτει τόσο μεγάλο βάθος στην επίθεση και τόσους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, που είναι δύσκολο να πεις αν πρέπει να αγωνιστεί ο Μπαπέ, κάποιος άλλος ή να επιλεγεί ένας διαφορετικός συνδυασμός. Έχουν πέντε ή έξι επιθετικούς και είναι όλοι εξαιρετικοί», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Μαντσίνι συνέχισε στο ίδιο ύφος, προσθέτοντας με αρκετή δόση χιούμορ: «Ακόμη κι αν ο (Μάικλ) Ολίσε κρυολογήσει απόψε, δεν υπάρχει πρόβλημα».

Στη συνέχεια, πάντως, αναφέρθηκε με πιο σοβαρό τόνο στη σημασία τέτοιων αναμετρήσεων: «Είναι επίσης υπέροχο να παίζεις απέναντι σε τόσο δυνατές ομάδες και τόσο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Νομίζω πως αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου».