Μαντσίνι σε Ζιντάν: «Aς... ξεκουραστεί ο Μπαπέ για το Champions League»

«Θα του πρότεινα να μην πάρει κανένα ρίσκο για το αυριανό παιχνίδι (σ.σ. 12/11). Καλύτερα να μην παίξει, ώστε να αναρρώσει πλήρως ενόψει του Champions League.
Η Γαλλία, όμως, διαθέτει τόσο μεγάλο βάθος στην επίθεση και τόσους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, που είναι δύσκολο να πεις αν πρέπει να αγωνιστεί ο Μπαπέ, κάποιος άλλος ή να επιλεγεί ένας διαφορετικός συνδυασμός. Έχουν πέντε ή έξι επιθετικούς και είναι όλοι εξαιρετικοί», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.
Ο Μαντσίνι συνέχισε στο ίδιο ύφος, προσθέτοντας με αρκετή δόση χιούμορ: «Ακόμη κι αν ο (Μάικλ) Ολίσε κρυολογήσει απόψε, δεν υπάρχει πρόβλημα».
Στη συνέχεια, πάντως, αναφέρθηκε με πιο σοβαρό τόνο στη σημασία τέτοιων αναμετρήσεων: «Είναι επίσης υπέροχο να παίζεις απέναντι σε τόσο δυνατές ομάδες και τόσο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Νομίζω πως αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου».