Μπαένα: «Οι δηλώσεις του Άλβαρες ενόχλησαν τους παίκτες της Ατλέτικο»

Η δημόσια έκφραση της επιθυμίας του Χουλιάν Άλβαρες να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης δεν άρεσε στους συμπαίκτες του, όπως δήλωσε ο Ισπανός μέσος Άλεξ Μπαένα σε ραδιοφωνική συνέντευξη.

Ο Αργεντινός επιθετικός είχε δηλώσει δημόσια τον Ιούνιο ότι είχε συζητήσει το μέλλον του με τον σύλλογο και πως «το καλύτερο για όλους θα ήταν μια μεταγραφή», προσθέτοντας ότι ανυπομονούσε να εκπληρώσει το όνειρό του. Ο

πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, επιβεβαίωσε τον Αύγουστο ότι ο σύλλογος ενδιαφερόταν για την απόκτηση του Άλβαρες, αλλά η Ατλέτικο αρνήθηκε να τον πουλήσει, σε ένα μεταγραφικό σίριαλ που κυριάρχησε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Ισπανίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Είναι κάπως περίεργο όταν ένας συμπαίκτης λέει δημόσια ότι θέλει να φύγει. Δεν μας άρεσε πολύ αυτό», δήλωσε ο Μπαένα στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER. «Μπορώ να καταλάβω έναν παίκτη να έχει αμφιβολίες αν ενδιαφερθεί μια ομάδα όπως η Μπάρτσα ή η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά, τελικά, αυτό που πραγματικά μας ενόχλησε στην Ατλέτικο ήταν ο τρόπος που το χειρίστηκε».

Ο Άλβαρες ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της Ατλέτικο τον Οκτώβριο για τα σχόλιά του και, ενώ τα έντονα σφυρίγματα που του επιφύλασσαν στο “Μετροπολιτάνο” στο ξεκίνημα της σεζόν έχουν υποχωρήσει, υπάρχει ακόμα αισθητή εχθρότητα από τον κόσμο της ομάδας. «Θα τον υποστηρίζαμε ανεξάρτητα από το τι θα αποφάσιζε να κάνει. Το σημαντικό είναι ότι τώρα βρίσκεται μαζί μας και πρέπει να του δείξουμε όλη την αγάπη του κόσμου», ανέφερε ο Μπαένα.