Ο Σιάκαμ οδήγησε τους Πέισερς στη νίκη κόντρα στους Ουίζαρντς

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Ο Καμερουνέζος φόργουορντ ήταν σε τρομερή κατάσταση, συμβάλλοντας τα μέγιστα για να πάρουν οι Ιντιάνα Πέισερς τη νίκη απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 114-101.

Το ματς ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό με τους Πέισερς να έχουν σταθερά το προβάδισμα, αλλά τους Ουίζαρντς να μην τους αφήνουν να ξεφύγουν, μέχρι και το τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Σε εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και έκαναν επί μέρους 37-24, για να φτάσουν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 4-8, ρίχνοντας τους Ουίζαρντς στο ίδιο ρεκόρ.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Πέισερς, με τον Άντονι Ντέιβις να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ.

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