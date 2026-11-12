Η Γιουνάιτεντ συμφώνησε με Ποτσετίνο - Μένει το «ok» της αμερικανικής ομοσπονδίας!

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Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν βρει την διάδοχη κατάσταση για την άκρη του πάγκου, αφού έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Το τραγικό ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που βρίσκεται στην ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League, φέρνει άμεσες εξελίξεις, αφού ο Μάικλ Κάρικ πολύ σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν.

Ήδη μάλιστα έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του, αφού όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η αγγλική ομάδα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και απομένει η έγκριση της αμερικανικής ομοσπονδίας.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την team USA, ωστόσο υπάρχει ρήτρα ύψους 10 εκατ. δολαρίων, με τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι διατεθειμένοι να την καταβάλλουν.

Εντός των επόμενων ωρών, οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, να διαδεχθεό τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων».