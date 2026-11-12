Η Γιουνάιτεντ συμφώνησε με Ποτσετίνο - Μένει το «ok» της αμερικανικής ομοσπονδίας!

Το τραγικό ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που βρίσκεται στην ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League, φέρνει άμεσες εξελίξεις, αφού ο Μάικλ Κάρικ πολύ σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν.
Ήδη μάλιστα έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του, αφού όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η αγγλική ομάδα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και απομένει η έγκριση της αμερικανικής ομοσπονδίας.
Ο Αργεντινός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την team USA, ωστόσο υπάρχει ρήτρα ύψους 10 εκατ. δολαρίων, με τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι διατεθειμένοι να την καταβάλλουν.
Εντός των επόμενων ωρών, οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, να διαδεχθεό τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων».
🚨 BREAKING: Manchester United have verbally agreed terms in principle with Mauricio Pochettino to become the new head coach. Negotiations ongoing with US Federation to move forward as $10m release clause is available to get Poch. Formal steps to follow — then here we go. https://t.co/y5hqUVv699— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026