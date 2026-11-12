Οι Καβαλίερς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Νικς

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Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ήταν οι μεγάλοι νικητές της αναμέτρησης με τους Νιου Γιορκ Νικς, επικρατώντας με 115-107.

Oι φιλοξενούμενοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο Madison Square Garden, αφού προηγήθηκαν με 33-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους Νικς να απαντούν με επί μέρους 30-26 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο (53-59).

Η διαφορά των έξι πόντων υπέρ των Καβαλίερς διατηρήθηκε και στην λήξη της τρίτης περιόδου (82-76), με τους φιλοξενούμενους να έχουν τον έλεγχο στην τέταρτη περίοδο, αλώνοντας την έδρα των πρωταθλητών του NBA.

Ο Τζέιμς Χάρντεν με 32 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να ξεχωρίζει για τους Νικς, έχοντας 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης