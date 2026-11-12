Οι Σπερς αγχώθηκαν κόντρα στους Μπουλς!

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Οι Σαν Αντόνιο Σπερς τα... χρειάστηκαν απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, επικρατώντας με 124-119, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Μπουλς που έχουν το χειρότερο ρεκόρ στο NBA, μπήκαν με ορμή στο ματς και προηγήθηκαν με 41-29 στη λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου, ενώ με επί μέρους 29-27 στη δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +14 (70-56).

Στην τρίτη περίοδο, όμως οι Σπερς είχαν τις απαντήσεις και με επί μέρους 34-19, έκαναν την ανατροπή μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με το ελάχιστο προβάδισμα (90-89), συνεχίζοντας την κυριαρχία τους και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Έτσι, με ιδιαίτερα αγχωτικό τρόπο οι Σαν Αντόνιο Σπερς έφτασαν στη νίκη, διευρύνοντας το ρεκόρ τους στο 11-2, με τους Σικάγο Μπουλς να πέφτουν στο 1-9, παρουσιάζοντας ωστόσο καλή εικόνα.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, με τον Τζέιλεν Σμιθ να ξεχωρίζει για τους Σικάγο Μπουλς, έχοντας 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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