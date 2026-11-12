To... τρένο των Λέικερς πέρασε και από το Μιλγουόκι

Οι Λέικερς συνεχίζουν την επιτυχημένη περιοδεία τους στην ανατολική περιφέρεια, αφού μετά το Ντιτρόιτ και την Ατλάντα, πέρασαν νικηφόρα και από το Μιλγουόκι, διευρύνοντας το ρεκόρ τους στο 11-2.
Το ματς ξεκίνησε με τους Μπακς να προηγούνται με 7-2, όμως από εκεί και πέρα οι Λέικερς πήραν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 30-28.
Στην δεύτερη περίοδο οι «Λιμνάνθρωποι» έκαναν επί μέρους 31-22, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει διψήφια διαφορά στο προβάδισμά τους (61-50).
Η κυριαρχία των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο με τους Λέικερς να εκτοξεύουν την διαφορά στο +20, ωστόσο χαλάρωσαν στο φινάλε, χωρίς όμως να απειληθούν ιδιαίτερα από τους Μπακς.
Ο Λούκα Ντόντσιτς με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Λέικερς, με τον Χάιμε Χάκες να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.