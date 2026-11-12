To... τρένο των Λέικερς πέρασε και από το Μιλγουόκι

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Οι «Λιμνάνθρωποι» έστησαν πάρτι και στην έδρα των Μιλγουόκι Μπακς, επικρατώντας με το... άνετο 123-112

Οι Λέικερς συνεχίζουν την επιτυχημένη περιοδεία τους στην ανατολική περιφέρεια, αφού μετά το Ντιτρόιτ και την Ατλάντα, πέρασαν νικηφόρα και από το Μιλγουόκι, διευρύνοντας το ρεκόρ τους στο 11-2.

Το ματς ξεκίνησε με τους Μπακς να προηγούνται με 7-2, όμως από εκεί και πέρα οι Λέικερς πήραν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 30-28.

Στην δεύτερη περίοδο οι «Λιμνάνθρωποι» έκαναν επί μέρους 31-22, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει διψήφια διαφορά στο προβάδισμά τους (61-50).

Η κυριαρχία των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο με τους Λέικερς να εκτοξεύουν την διαφορά στο +20, ωστόσο χαλάρωσαν στο φινάλε, χωρίς όμως να απειληθούν ιδιαίτερα από τους Μπακς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Λέικερς, με τον Χάιμε Χάκες να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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