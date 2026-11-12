Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου: «Υπάρχουν ζητήματα ισονομίας ενόψει των εκλογών της ΕΟΚ»

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Ο πρώην head coach της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ, Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, εξέδωσε δήλωση-παρέμβαση για τις επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Επιλέγω να επικοινωνήσω μαζί σας γραπτώς, μακριά από τηλεοπτικά παράθυρα, καθώς η σοβαρότητα των στιγμών για το ελληνικό μπάσκετ απαιτεί καθαρές θέσεις και θεσμική υπευθυνότητα.

Στις διαδικασίες για τις επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ παρατηρούνται γεγονότα που αποκλίνουν από την κοινή λογική και δημιουργούν ζητήματα ισονομίας.

Πριν αναφερθώ σε αυτά, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι σε προσωπικό επίπεδο προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας: Μου έγιναν διάφορες προτάσεις το προηγούμενο διάστημα για να συμμετάσχω στις διαδικασίες, τις απέρριψα όλες και δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν ενδιαφέρομαι προσωπικά για καμία θέση. Η παρέμβασή μου είναι ανθρώπου που κέρδισε από το μπάσκετ και επιθυμεί να επανέλθει αυτό στα υψηλά στάνταρ του παρελθόντος.

Συγκεκριμένα, επισημαίνω πέντε κρίσιμα γεγονότα:

Αποκλεισμός της Περιφέρειας: Οι εκλογές ορίστηκαν για τις 20 Δεκεμβρίου 2026 με αποκλειστικά φυσική παρουσία στην Αθήνα. Η μη χρήση του δοκιμασμένου ψηφιακού συστήματος «ΖΕΥΣ» ή των κατά τόπους ενώσεων για ψήφο με φυσική παρουσία σε αυτές, όπως προβλέπει ο νόμος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο . Δυσχεραίνει ουσιαστικά τους εκλέκτορες και τους υποψηφίους από την επαρχία, οι οποίοι υποβάλλονται σε αδικαιολόγητη ταλαιπωρία, έξοδα και περιορισμό επαφής με τους ψηφοφόρους του κέντρου που είναι και η πλειοψηφία.



Ζήτημα θεσμικής ισορροπίας: Ο αρμόδιος Υπουργός επέλεξε να δεχθεί σε κατ' ιδίαν συνάντηση τον υποψήφιο πρόεδρο κ. Παναγιώτη Φασούλα. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να εκληφθεί ως παροχή ενός έμμεσου προβαδίσματος στη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, θέτοντας σε δοκιμασία την αρχή της ουδετερότητας που οφείλει να τηρεί η Πολιτεία. Ο κ. Υπουργός μετά τη συνάντηση με τον κ. Φασούλα δήλωσε ότι η Πολιτεία παραμένει αμέτοχη στις εκλογικές διαδικασίες.



Πρόωρη και προσχηματική σύσκεψη: Αμέσως μετά, ο συγκεκριμένος υποψήφιος κάλεσε σε «σύσκεψη» τους υπόλοιπους υποψήφιους προέδρους, σχεδόν 20 ημέρες πριν από την επίσημη λήξη των σχετικών προθεσμιών. Με ποια θεσμική ιδιότητα έγινε αυτό; Αν εμφανίζονταν στην σύσκεψη, δεκάδες ενδιαφερόμενοι χωρίς επίσημη ιδιότητα, δεν θα αποδυναμωνόταν πλήρως η σοβαρότητα της εκλογικής διαδικασίας;



Το σωστό και ιδανικό: Θα ήταν αυτή η σύσκεψη να γινόταν μετά τα αποτελέσματα των εκλογών για να φανεί ότι όλοι νικητές και ηττημένοι προτίθενται να συμβάλουν από κοινού στην πρόοδο.



Καταληκτική ημερομηνία: Υπενθυμίζω ότι η επίσημη καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των υποψηφιοτήτων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2026. Κάθε ενέργεια που επιχειρεί να προκαταλάβει το αποτέλεσμα πριν από αυτή την ημερομηνία είναι θεσμικά έκθετη.

Το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται διαφάνεια, και ίσες ευκαιρίες για όλους, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Οι πρακτικές αυτές και οι επιλεκτικές συναντήσεις δεν συνάδουν με τη σύγχρονη εποχή.

Θεωρώ ότι τα ζητήματα αυτά είναι εύλογα και αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας του αθλητισμού. Εφόσον κρίνετε και εσείς ότι η ανάδειξή τους εισφέρει στον δημόσιο διάλογο, η δημοσιοποίηση των ανησυχιών αυτών θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η διαφάνεια που όλοι επιθυμούμε.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου

Πρώην Ηead Coach της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ

Πρώην Διευθυντής της Ο.Ε. του «ΑΘΗΝΑ 2004»

Ομότιμος Καθηγητής του Δ.Π.Θ.»