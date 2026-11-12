Στην κορυφή των σκόρερ της Ευρώπης ο Ραφίνια, σταθερά στην τριάδα ο Παυλίδης

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Την παρουσία του ανάμεσα στους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές της Ευρώπης διατηρεί ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα να βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, πίσω από τους Ραφίνια και Κιλιάν Μπαπέ

Χωρίς αλλαγές στην πρώτη τριάδα συνεχίζεται η μάχη των κορυφαίων σκόρερ στα εννέα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον Ραφίνια να διατηρεί την πρωτοπορία και τον Βαγγέλη Παυλίδη να παραμένει σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα δύο ονόματα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας σημειώσει 15 τέρματα σε μόλις 11 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, επίδοση που τον διατηρεί στην κορυφή της σχετικής κατάταξης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος βρήκε ξανά δίχτυα στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-0 απέναντι στη Βαλένθια, φτάνοντας τα 13 γκολ σε 12 αναμετρήσεις.

Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, η τρίτη θέση, την οποία εξακολουθεί να κατέχει ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο διεθνής επιθετικός συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα, μετρώντας 11 τέρματα σε ισάριθμους αγώνες στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, ο 27χρονος φορ ήταν καθοριστικός στην τελευταία αναμέτρηση των «αετών» απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα, καθώς σκόραρε στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και χαρίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Γκιφτ Όρμπαν της Αμεντσπόρ και ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι έχουν πετύχει από δέκα τέρματα, ενώ ακολουθούν πέντε ποδοσφαιριστές με εννέα γκολ.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα των σκόρερ: