Εθνική Ελπίδων: Ψάχνει το πρώτο βήμα στην Ισλανδία για το Euro

Ώρα... Euro για τα γαλανόλευκα "μωρά" του Ταουσιάνη, δίνοντας την πρώτη μάχη με την Ισλανδία (15:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Ρέικιαβικ για την επιστροφή στα τελικά μετά από 25 χρόνια.

Να πάρει αυτό που της στερήθηκε και πέραν πάσης αμφιβολίας άξιζε, με την εξαιρετική παρουσία της στα προκριματικά θέλει η Εθνική Ελπίδων, που έχασε μόλις για ένα γκολ την θέση της καλύτερης 2ης που θα την οδηγούσε απευθείας στην τελική φάση του Euro U21, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.

Η Γαλανόλευκη του Γιάννη Ταουσιάνη δίνει σήμερα (15:00) τον πρώτο αγώνα μπαράζ με την Ισλανδία στο Thróttarvöllur του Ρέικιαβικ, θέλοντας να βάλει βάσεις πρόκρισης ενόψει του αγώνα ρεβάνς της Δευτέρας (16/11, 19:00) στο "Απόστολος Νικολαΐδης".

Όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί από τον κ. Ταουσιάνη είναι διαθέσιμοι, καθώς δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών.

«Να φτάσουμε πιο κοντά στον πολυπόθητο στόχο»

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, μίλησε ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Ισλανδία για τα play-off πρόκρισης στην τελική φάση του U21 EURO 2027, τονίζοντας τη σημασία της αγωνιστικής ετοιμότητας και της αποφασιστικότητας της ομάδας για την επίτευξη του πολυπόθητου στόχου. Αναλυτικά η δήλωση του ομοσπονδιακού τεχνικού:

«Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο με αρκετές αγωνιστικές αρετές. Είναι δεδομένο ότι απαιτείται υψηλός βαθμός ετοιμότητας σωματικά, πνευματικά και ψυχικά. Βασιζόμενοι στη νοοτροπία που μας χαρακτηρίζει όσον αφορά στην προετοιμασία μας σε όλα τα επίπεδα, στην αγωνιστική μας ταυτότητα και στην αποφασιστικότητα, στοχεύουμε στο να έχουμε για άλλη μια φορά ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο που θα μας οδηγήσει σε νίκη και θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στον πολυπόθητο στόχο».

Υπενθυμίζονται οι κλήσεις του κ. Ταουσιάνη:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Μοναστηρλής (ΠΑΟΚ), Νικόλαος Νέστορας Μπότης (Pogon Szczecin), Θεόφιλος Κακαδιάρης (Αστέρας AKTOR).

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος (Nuremberg), Χρήστος Αλεξίου (ΑΕΚ), Δημήτριος Κεραμίτσης (Pogon Szczecin), Γεώργιος Μάριος Κάτρης (Παναθηναϊκός), Βαγγέλης Νικολάου (Παναιτωλικός), Κωνσταντίνος Κωστούλας (ΟΦΗ), Noah James Allen (Chicago Fire), Μάριος Ταξιάρχης Φίλων (Λεβαδειακός).

Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας (Ολυμπιακός), Σωτήριος Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Χρήστος Αλμύρας (Djurgarden), Κωνσταντίνος Γκούμας (Λεβαδειακός), Αντριάνο Μπρέγκου (Παναιτωλικός), Χρήστος Μουζακίτης (Hull City), Δημήτριος Καλοσκάμης (ΑΕΚ).

Επιθετικοί: Αντώνιος Παπακανέλλος (Αστέρας AKTOR), Γεώργιος Κούτσιας (Famalicao), Ανέστης Μύθου (ΠΑΟΚ), Γεώργιος Κυριόπουλος (Κηφισιά), Ιωάννης Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ), Σταύρος Πνευμονίδης (Ατρόμητος), Λάμπρος Σμυρλής (Παναιτωλικός).