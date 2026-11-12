ΠΑΟΚ: Πρώτη «μάχη» για τον Μπάνζα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

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Στη «μάχη» των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ρίχνεται η ΛΔ Κονγκό του Σιμόν Μπάνζα (12/11 18:00), αντιμετωπίζοντας την Σιέρα Λεόνε

Με φόντο την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027, οι «Λεοπάρδαλεις» αντιμετωπίζουν εντός και εκτός έδρας την αδύναμη Σιέρα Λεόνε, ψάχνοντας τις 2/2 νίκες που θα σφραγίσουν από νωρίς την πρόκρισή τους στη μεγάλη διοργάνωση της Αφρικής.

Σήμερα (12/11 18:00) στην πρωτεύουσα Κινσάσα και στο Στάδιο των Μαρτύρων, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τον Σιμόν Μπάνζα, στην αποστολή φιλοξενεί τη Σιέρα Λεόνε, με τον έτερο αγώνα των δύο ομάδων να διεξάγεται την Τρίτη (17/11) στο ουδέτερο Μαρόκο.

Μετά τις δύο νίκες με Ισημερινή Γουινέα και Ζιμπάμπουε, η... παρέα του φορ του ΠΑΟΚ ψάχνει έξι ακόμα βαθμούς, που θα της δώσουν από την Τρίτη την πρόκριση στα γήπεδα της Κένυας, Ουγκάντας και Τανζανίας.

