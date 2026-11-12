Πέπε Μελ: Θετικά μηνύματα για την υγεία του μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

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Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του πρώην προπονητή του ΟΦΗ, Πέπε Μελ, ο οποίος έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με το περιβάλλον και την οικογένειά του, περίπου δέκα ημέρες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη

Ενθαρρυντικά είναι τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του Πέπε Μελ, καθώς ο 63χρονος Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως παρουσιάζει σημαντικά σημάδια βελτίωσης, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από περίπου δέκα ημέρες.

Ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ, της Μπέτις και άλλων ομάδων είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Ανδαλουσίας, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας «eldesmarque», ο Μελ έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του, είναι ξύπνιος και μπορεί να επικοινωνεί με το περιβάλλον του, συνομιλώντας μάλιστα με τα μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονται στο πλευρό του.

Παρά τη θετική εξέλιξη, η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή, καθώς ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση, έπειτα από τη διάγνωση συγγενούς δυσπλασίας.

Ο δρόμος προς την πλήρη ανάρρωση παραμένει μακρύς, ωστόσο τα τελευταία νέα δημιουργούν αισιοδοξία, με τον Μελ να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.