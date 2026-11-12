Μπακασέτας: «Σοκαρίστηκα με αυτό που έγινε, δεν το περίμενα» (vid)

Ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους οργανωμένους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, περιγράφοντας ένα περιστατικό που του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και τον έκανε να εκτιμήσει ακόμη περισσότερο τη στήριξή τους

Σε μία ξεχωριστή αναφορά στους οργανωμένους φίλους του ΑΠΟΕΛ προχώρησε ο Τάσος Μπακασέτας, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που τον εξέπληξε ευχάριστα και του έδειξε πόσο σημαντική μπορεί να είναι η υποστήριξη των οπαδών προς τους ποδοσφαιριστές, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται ιδανικά.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στάθηκε σε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Απόλλωνα Λεμεσού, όταν ο Κωνσταντίνος Λαΐφης στάθηκε άτυχος και σημείωσε αυτογκόλ.

Αυτό που εντυπωσίασε τον Μπακασέτα ήταν η άμεση αντίδραση των οπαδών του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι αντί να αποδοκιμάσουν τον ποδοσφαιριστή, άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, δείχνοντας τη στήριξή τους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Να πω κάτι για τους οργανωμένους και είναι καλό να ακούγεται αυτό, γιατί δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα... Είχα συνηθίσει σε άλλα στάνταρ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή σοκαρίστηκα λίγο. Στο εκτός έδρας ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού, που κατά λάθος εκεί, γίνεται μία στις χίλιες, βάζει ο Λαΐφη το αυτογκόλ και περνάνε δέκα δευτερόλεπτα και ξεκινάει ο κόσμος και λέει Λαΐφη είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η υποστήριξη σημαίνει πάρα πολλά για τους παίκτες. Μπράβο τους. Ήταν κάτι που μου άρεσε γιατί έδειξε πολλά πράγματα».