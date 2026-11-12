Αναχωρεί για Άμστερνταμ η Εθνική (vid)

Έτοιμη για το ματς κόντρα στην Ολλανδία είναι η Εθνική, με την αποστολή της Ελλάδας να πετά για Άμστερνταμ.
Η πτήση της Γαλανόλευκης αναχωρεί στις 11:00 από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την ολλανδική πρωτεύουσα.
Η συνέντευξη τύπου της Εθνικής έχει οριστεί για τις 19:15 ώρα Ελλάδας, ενώ η προπόνηση στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.
Μάλιστα, το ολλανδικό γήπεδο αναμένεται να έχει έντονο γαλανόλευκο χρώμα, καθώς οι Έλληνες οπαδοί αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών, εξαφανίζοντας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα 2600 εισιτήρια που διέθεσε η Ολλανδική Ομοσπονδία στην Εθνική.