Αναχωρεί για Άμστερνταμ η Εθνική (vid)

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Αναχωρεί για το Άμστερνταμ για την αναμέτρηση κόντρα στην Ολλανδία η Εθνική. Αποστολή στην Ολλανδία.

Έτοιμη για το ματς κόντρα στην Ολλανδία είναι η Εθνική, με την αποστολή της Ελλάδας να πετά για Άμστερνταμ.

Η πτήση της Γαλανόλευκης αναχωρεί στις 11:00 από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την ολλανδική πρωτεύουσα.

Η συνέντευξη τύπου της Εθνικής έχει οριστεί για τις 19:15 ώρα Ελλάδας, ενώ η προπόνηση στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Μάλιστα, το ολλανδικό γήπεδο αναμένεται να έχει έντονο γαλανόλευκο χρώμα, καθώς οι Έλληνες οπαδοί αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών, εξαφανίζοντας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα 2600 εισιτήρια που διέθεσε η Ολλανδική Ομοσπονδία στην Εθνική.