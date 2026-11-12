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NBA Top-10: Ο rookie Αμέντ και οι Μπακς στην κορυφή!

Μπάσκετ
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Με σουτ buzzer beater, τον «αέρινο» Γουεμπανιάμα και το κάρφωμα του rookie Νέιτ Αμέντ στο Νο. 1 συνεχίστηκε η δράση στο Top-10 του ΝΒΑ.

To NBA είχε 10 ματς στην βραδιά που μας πέρασε, οπότε δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι εντυπωσιακές φάσεις από το Top-10. Την παράσταση κλέβουν για μία ακόμη φορά τα καρφώματα, καθώς και το trick shot του Όστιν Ριβς στο Νο. 3. 

Το βίντεο:

 

NBA Top-10: Ο rookie Αμέντ και οι Μπακς στην κορυφή!