Geely Starray EM-i: Εξοπλισμένο με τεχνολογία Super Hybrid, διεκδικεί τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα

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Το Geely Starray EM-i είναι υποψήφιο για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027», συνεχίζοντας την παρουσία της Geely στον θεσμό μετά την περσινή ανάδειξη του Geely EX5 στους 11 φιναλίστ.

Το Geely Starray EM-i διεκδικεί τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά plug-in hybrid SUV της μάρκας. Με σύγχρονο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και έμφαση στην άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα, το Geely Starray EM-i αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν τα οφέλη της ηλεκτρικής οδήγησης μαζί με την ευελιξία ενός υβριδικού συστήματος κίνησης.

Η φετινή υποψηφιότητα δίνει συνέχεια στην παρουσία της Geely στον θεσμό, μετά την περσινή επιλογή του αμιγώς ηλεκτρικού Geely EX5 ανάμεσα στους 11 φιναλίστ. Για τη GEO Mobility Hellas, επίσημο εισαγωγέα της Geely στην Ελλάδα, η συμμετοχή του Starray EM-i στους φιναλίστ για το 2027, αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την φιλοσοφία της μάρκας: τεχνολογία με ουσιαστικό όφελος, υψηλή ποιότητα προϊόντος και υπηρεσιών και προσιτή πρόσβαση στη σύγχρονη κινητικότητα.

Στην καρδιά του Starray EM-i βρίσκεται η τεχνολογία EM-i Super Hybrid, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική GEA. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει αποδοτικότητα και ομαλή λειτουργία, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις μεγαλύτερες αποδράσεις.

Το Geely Starray EM-i ξεχωρίζει για ένα σύνολο χαρακτηριστικών που απαντούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού:

Ασφάλεια 5 αστέρων από τον Euro NCAP, που υπογραμμίζει τη δέσμευση της Geely στην προστασία των επιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Ηλεκτρική αυτονομία έως 136 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία έως 1.055 χιλιόμετρα.

Ηλεκτροκινητήρα ισχύος 218 PS, για άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση.

Μπαταρία τεχνολογίας LFP, με δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από 30% σε 80% σε 16 λεπτά στην έκδοση Ultra.

Πλούσιο βασικό εξοπλισμό, όπου ανάλογα με έκδοση περιλαμβάνει ενδεικτικά, κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, head - up display , πλήρη σουίτα 16 προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα & θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα.

Ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό, με χώρο αποσκευών που φτάνει έως τα 2.065 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα.

To Geely Starray EM-i είναι διαθέσιμο στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Geely για παραγγελία και άμεση παράδοση, δυνατότητα απόκτησης του από €32.990 συμπεριλαμβανομένου του οφέλους FREEDOM Bonus και με άτοκη χρηματοδότηση με μηνιαία δόση από €254.*

*Προτεινόμενη λιανική τιμή Geely Starray EM-i Pro €34.990 ή από €254/μήνα, με προκαταβολή €19.990, διάρκεια 60 μήνες, επιτόκιο 0% πλέον 0,60% Ν.128/1975, έξοδα χρηματοδότησης €270 και ΣΕΠΠΕ: 1,3267%. Η χρηματοδότηση χορηγείται από την Open Bank (πρώην Santander Consumer Finance) (ΓΕΜΗ 157543860001) κατόπιν θετικής αξιολόγησης.