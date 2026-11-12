Ο Τούχελ ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει στην Αγγλία μέχρι το Euro 2028

Ο Τόμας Τούχελ δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τον πάγκο της εθνικής Αγγλίας πριν από το Euro του 2028, ανεξάρτητα από τυχόν προτάσεις που θα προκύψουν από μεγάλους συλλόγους.

Ο Τούχελ, ο οποίος αντικατέστησε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ το 2025, είχε αρχικά συμβόλαιο 18 μηνών, μέχρι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βόρεια Αμερική, αλλά τον Φεβρουάριο υπέγραψε επέκταση που τον διατηρεί στο «τιμόνι» της Αγγλίας μέχρι το Euro 2028, το οποίο θα διεξαχθεί εντός έδρας.

«Δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης. Και δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Υπέγραψα το συμβόλαιο και θέλω να μείνω μέχρι το Euro. Θέλω να παίξω στο Euro. Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς», δήλωσε ο Τούχελ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη (11/11).

Τα σχόλια του Γερμανού τεχνικού έρχονται εν μέσω δημοσιευμάτων που θέλουν τον προπονητή της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, να αντικαθιστά τον Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το μέλλον του Κάρικ είναι αβέβαιο λόγω των άσχημων αποτελεσμάτων που έχουν αφήσει τον σύλλογο στη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Τούχελ, ωστόσο, διευκρίνισε ότι θα επιστρέψει οπωσδήποτε σε πάγκο συλλόγου μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με την Αγγλία.

«Μου λείπουν τα 50 ματς (τη σεζόν), όπως είπα. Μου λείπουν αυτά τα δύο λεπτά που όλα έχουν τελειώσει», δήλωσε ο πρώην προπονητής των Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου και πρόσθεσε:

«Βγαίνεις έξω τα δύο λεπτά πριν το σφύριγμα, είναι σαν τα καλύτερα δύο λεπτά, όλα έχουν τελειώσει και είσαι σε ένα γεμάτο γήπεδο, τα φώτα είναι αναμμένα και είσαι τόσο ενθουσιασμένος και αποτελείς μέρος όλου αυτού».

Η Αγγλία υποδέχεται την Κροατία στο Γουέμπλεϊ την Πέμπτη (12/11), πριν ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία την Κυριακή (15/11). Η Αγγλία είναι δεύτερη στον 3ο όμιλο της League A του Nations League με εννέα βαθμούς, τρεις πίσω από την πρωτοπόρο Ισπανία.