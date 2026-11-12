Nations League: Μεγάλα ντέρμπι και ηγέτης Μπέλινγκαμ με Super Ενισχυμένες Αποδόσεις έως 4.90!

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Οι εθνικές ομάδες παίρνουν τη σκυτάλη και η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου φέρνει τρεις δυνατές αναμετρήσεις! Η Τουρκία υποδέχεται το Βέλγιο στις 19:00, ενώ στις 21:45 το ενδιαφέρον κορυφώνεται με Ιταλία – Γαλλία και Αγγλία – Κροατία.

Στη Superbet, η βραδιά του Nations League συνοδεύεται από Super αποδόσεις και ενισχυμένους συνδυασμούς που φτάνουν έως το 4.90!*

Ιταλία – Γαλλία: Ευρωπαϊκό ντέρμπι με Super Ενισχυμένη Απόδοση 4.90*!

Η Ιταλία υποδέχεται τη Γαλλία σε μία αναμέτρηση που κουβαλά το βάρος δύο σπουδαίων ποδοσφαιρικών παραδόσεων.

Οι «ατζούρι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, να ελέγξουν τους χώρους και να περιορίσουν την επιθετική απειλή των φιλοξενούμενων. Η Γαλλία αναζητά τις ευκαιρίες για να επιβάλει την ποιότητά της και να φτάσει σε ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Η τακτική, οι προσωπικές μονομαχίες και η αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές μπορούν να καθορίσουν την έκβαση του ντέρμπι.

Στις Super αποδόσεις της αναμέτρησης, η Γαλλία έχει το προβάδισμα:

Ιταλία νίκη: 3.55 *

Ισοπαλία: 3.75 *

Γαλλία νίκη: 2.10*

Γαλλικό διπλό, κάρτες και κόρνερ από 4.00 σε 4.90*!

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις του Ιταλία – Γαλλία ξεχωρίζει ο συνδυασμός:

Γαλλία νίκη.

Γαλλία Over 1.5 κάρτες.

Γαλλία Over 3.5 κόρνερ.

Super Ενισχυμένη Απόδοση από 4.00 σε 4.90*!

Ο συνδυασμός συνδέει τη νίκη της Γαλλίας με τουλάχιστον δύο κάρτες και τέσσερα κόρνερ για τους φιλοξενούμενους.

Γκολ και κάρτες σε ενισχυμένη απόδοση 3.20*!

Μία ακόμη ενισχυμένη επιλογή για το ντέρμπι περιλαμβάνει:

Over 2.5 συνολικά γκολ.

Over 3.5 συνολικές κάρτες.

Από 2.90 σε 3.20*!

Αγγλία – Κροατία: Ο Μπέλινγκαμ στο επίκεντρο με ενισχυμένη απόδοση 2.85*!

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία, σε ένα παιχνίδι όπου η ποιότητα στον άξονα και ο έλεγχος της κατοχής μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Τα «τρία λιοντάρια» θέλουν να δώσουν ένταση στο παιχνίδι τους και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη νίκη. Απέναντί τους, η Κροατία αναζητά τον τρόπο να διαχειριστεί την πίεση και να αξιοποιήσει τις δικές της επιθετικές στιγμές.

Γκολ Μπέλινγκαμ και νίκη Αγγλίας από 2.60 σε 2.85*!

Στις ενισχυμένες αποδόσεις του Αγγλία – Κροατία, ο Τζουντ Μπέλινγκαμ βρίσκεται σε πρώτο πλάνο:

Τζουντ Μπέλινγκαμ να σκοράρει.

Αγγλία νίκη.

Ενισχυμένη απόδοση από 2.60 σε 2.85*!

Τουρκία – Βέλγιο: Πρώτη σέντρα στις 19:00 με ενισχυμένο συνδυασμό στο 3.05*!

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου | 19:00

Η βραδιά αρχίζει με το Τουρκία – Βέλγιο, μία αναμέτρηση με ενδιαφέρον στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να αξιοποιήσουν την ενέργεια της έδρας τους, ενώ το Βέλγιο καλείται να βρει λύσεις απέναντι στην πίεση και να μετατρέψει τις ευκαιρίες του σε γκολ.

Στις Super αποδόσεις της Superbet, οι φιλοξενούμενοι έχουν το προβάδισμα:

Τουρκία νίκη: 3.80 *

Ισοπαλία: 4.10 *

Βέλγιο νίκη: 1.92*

Γκολ και σουτ στην εστία από 2.75 σε 3.05*!

Ο ενισχυμένος συνδυασμός της αναμέτρησης εστιάζει στην επιθετική δραστηριότητα των δύο ομάδων:

Over 9.5 συνολικά σουτ στην εστία.

Over 3.5 συνολικά γκολ.

Ενισχυμένη απόδοση από 2.75 σε 3.05*!

Τρεις αναμετρήσεις, μία βραδιά γεμάτη Nations League!

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου δίνει διαδοχικά ποδοσφαιρικά ραντεβού:

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.