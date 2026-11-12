Το ΟΑΚΑ Συνδιοργανωτής στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού της Αθήνας

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Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», το Στάδιο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ολυμπιακά ιδεώδη και τον αθλητισμό, θα είναι ο συνδιοργανωτής των Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού.

Aπό τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2027, η Αθήνα θα αποτελέσει, για πρώτη φορά, το επίκεντρο της εργασιακής άθλησης της Ευρώπης. Στη διοργάνωση αναμένεται να πάρουν μέρος περισσότεροι από 6.000 αθλητές, αθλήτριες και αθλούμενοι από 40 χώρες της Γηραιάς Ηπείρου.

Επίκεντρο των αθλητικών αγώνων θα είναι το ΟΑΚΑ, το οποίο τον Οκτώβριο του 2021 φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία τους 3ους Παγκόσμιους Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού. Η Τελετή Έναρξης θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και η Τελετή Λήξης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

«Για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» και για όλους εμάς που εργαζόμαστε σε αυτό θα αποτελέσει τιμή να καλωσορίσουμε τους αθλητές – εργαζόμενους από ολόκληρη την Ευρώπη σε έναν από τους πιο ιστορικούς αθλητικούς χώρους του κόσμου. Με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε να δίνουμε συνδιοργανωτές σε αυτή την ευρωπαϊκή γιορτή του αθλητισμού, η οποία θα φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, πολιτισμούς και επαγγέλματα. Το ΟΑΚΑ θα υποδεχτεί τους χιλιάδες αγωνιζόμενους σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με βελτιωμένη την προσβασιμότητα και θα συμβάλλει στο να αγωνιστούν σε μία διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ένα βιώσιμο περιβάλλον», δήλωσε ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής.

Στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού «ECSG ATHENS 2027» θα πάρουν μέρος εργαζόμενοι από εταιρείες και οργανισμούς αλλά και μεμονωμένες συμμετοχές. Διοργανωτής είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας. «Η Αθήνα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ακόμα μία μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Για τον Οργανισμό αλλά και για το ευρωπαϊκό αθλητικό κίνημα αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή που θα είναι το ΟΑΚΑ συνδιοργανωτής σε αυτόν τον σπουδαίο θεσμό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις, σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους που αντικατοπτρίζουν την πλούσια αθλητική και ολυμπιακή κληρονομιά της χώρας μας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Σπύρος Καραβούλης.

Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού είναι μία πολυαθλητική συνάντηση, η οποία διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε χώρες – μέλη του EFCS. Το 2025 είχαν διεξαχθεί στην Ισπανία. Περισσότερες πληροφορίες στο https://athens2027.org

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα :

του Υπουργείου Παιδείας ,Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Με την Αρωγή και Στήριξη του Υπουργείου Υγείας

του Δήμου Αθηναίων

του Δήμου Ασπροπύργου

του Δήμου Γαλατσίου

του ΣΕΒ

του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας

της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Υποστηρικτές:

Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων

ΣΤΑΣΥ

Athens Lawn Tennis Club

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος

Μέγας Χορηγός:

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών:

Aegean Airlines

Χορηγοί Επικοινωνίας: