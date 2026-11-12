Χουάνγκ Ιν-μπέομ και Σον ενώνουν τις φωνές τους για την Εθνική Νότιας Κορέας

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Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού, Χουάνγκ Ιν-μπέομ, συνυπογράφει μαζί με τον Σον Χέουνγκ-μιν και άλλους τρεις διεθνείς κοινή ανακοίνωση, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί εσωτερικής κρίσης στην Εθνική Νότιας Κορέας.

Οι πέντε ποδοσφαιριστές εξηγούν τι πραγματικά συνέβη, διαψεύδουν τις φήμες περί προσωπικών συγκρούσεων και ξεκαθαρίζουν ότι κοινός τους στόχος είναι η βελτίωση της ομάδας.



Ο Χουάνγκ Ιν-μπέομ, που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε ποδοσφαιριστές της Εθνικής Νότιας Κορέας που προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση, επιχειρώντας να βάλουν τέλος στα δημοσιεύματα περί εσωτερικών αντιπαραθέσεων και διαφωνιών στην ομάδα.

Μαζί με τον 30χρονο μέσο, την ανακοίνωση υπογράφουν ο αρχηγός της Εθνικής, Σον Χέουνγκ-μιν, καθώς και οι Λι Τζάε-σουνγκ, Κιμ Μιν-τζάε και Χουάνγκ Χι-τσαν.

Το τελευταίο διάστημα, το ποδόσφαιρο της Νότιας Κορέας απασχόλησαν πληροφορίες για προβλήματα στις σχέσεις των διεθνών, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για διαφωνίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 1992, όπως ο Σον και ο Λι, και σε εκείνους της γενιάς του 1996, στην οποία ανήκουν οι Χουάνγκ Ιν-μπέομ, Κιμ Μιν-τζάε και Χουάνγκ Χι-τσαν.

Μάλιστα, η σχετική φημολογία είχε φτάσει μέχρι και σε σενάρια περί αποχώρησης ορισμένων παικτών από την εθνική ομάδα, με τους πέντε διεθνείς να διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι υπήρξαν τέτοιου είδους απαιτήσεις.

Μετά τη συνάντησή τους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής στη Ντόχα, οι ποδοσφαιριστές συζήτησαν τα ζητήματα που τους απασχολούσαν και αποφάσισαν να τοποθετηθούν δημόσια, ξεκαθαρίζοντας πως οι προβληματισμοί τους αφορούσαν αποκλειστικά τη βελτίωση της ομάδας και όχι προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Παράλληλα, αναγνώρισαν ότι η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και υπογράμμισαν την ανάγκη να υπάρξουν αλλαγές, ώστε να παρουσιαστεί καλύτερη στη συνέχεια.

Αναλυτικά, η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφει ο Χουάνγκ Ιν-μπέομ:

«Προς όλους τους φιλάθλους που αγαπούν το κορεατικό ποδόσφαιρο,

Αρχικά, θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κόσμο και τους φιλάθλους για την ανησυχία που προκάλεσαν τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την εθνική ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συγκέντρωσης της Εθνικής, βρεθήκαμε όλοι μαζί και ανταλλάξαμε με ειλικρίνεια τις απόψεις μας για την ομάδα. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και να εξηγήσουμε πράγματα που μέχρι σήμερα δεν είχαμε συζητήσει επαρκώς, κατανοώντας καλύτερα ο ένας τη θέση του άλλου.

Πάνω απ' όλα, επιβεβαιώσαμε ότι όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο.

Το ποδόσφαιρο της Νότιας Κορέας, που το τελευταίο διάστημα έχει παρουσιάσει μια στασιμότητα, πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται. Οφείλουμε να ανταποδώσουμε την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου με εμφανίσεις και αποτελέσματα αντάξια της ιστορίας και του κύρους του.

Αυτή ήταν πάντοτε η επιθυμία μας και παραμένει αμετάβλητη.

Παρότι είχαμε μόλις ολοκληρώσει πολύωρα αεροπορικά ταξίδια, αφιερώσαμε αρκετό χρόνο σε μια ουσιαστική συζήτηση, κατά την οποία εκφράσαμε χωρίς περιστροφές τις σκέψεις μας για την προετοιμασία και τη λειτουργία της εθνικής ομάδας.

Η απογοήτευση και η λύπη που αισθανόμαστε για το γεγονός ότι δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες του κόσμου στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένουν έντονες.

Αφετηρία των προβληματισμών μας ήταν το τι πρέπει να αλλάξει, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι απολύτως.

Οι προβληματισμοί μας δεν προέκυψαν από προσωπικές συγκρούσεις με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές ούτε από ιδιαίτερα συμφέροντα σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα.

Αντίθετα, ξεκίνησαν από την κοινή μας πεποίθηση ότι η εθνική ομάδα πρέπει να γίνει καλύτερη.

Επίσης, οι ισχυρισμοί ότι επιχειρήσαμε να επιβάλουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις, θέτοντας ως όρο την αποχώρησή μας από την εθνική ομάδα, δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα.

Ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν απαντήσαμε ξεχωριστά στα σχετικά δημοσιεύματα είναι ότι θεωρούσαμε σωστό τα ζητήματα της εθνικής ομάδας να συζητηθούν και να επιλυθούν πρώτα εσωτερικά.

Παρότι κυκλοφόρησαν πολλές πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονταν στα πραγματικά γεγονότα, πιστεύαμε ότι, με δεδομένο πως αγωνιζόμαστε σε διαφορετικούς συλλόγους και δεν έχουμε συχνά τη δυνατότητα να συναντιόμαστε, οποιαδήποτε μεμονωμένη δημόσια τοποθέτηση, χωρίς προηγούμενη ουσιαστική συζήτηση, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες παρεξηγήσεις.

Πάνω απ' όλα, δεν θέλαμε μια συζήτηση που ξεκίνησε με σκοπό τη βελτίωση της εθνικής ομάδας να μετατραπεί, μέσα από ανεπιβεβαίωτες φήμες, σε μια υποτιθέμενη σύγκρουση μεταξύ ποδοσφαιριστών, επισκιάζοντας τον πραγματικό της στόχο.

Πλέον, θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις περιττές αντιπαραθέσεις και να επικεντρωθούμε στην εθνική ομάδα που θα χτίσουμε όλοι μαζί.

Έχουμε αγωνιστεί για πολλά χρόνια μαζί για το κορεατικό ποδόσφαιρο και θα συνεχίσουμε ως συμπαίκτες, με κοινούς στόχους.

Θα σεβόμαστε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ο ένας του άλλου, θα διατηρούμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα προσπαθήσουμε να αποτελέσουμε θετικό παράδειγμα για τους νεότερους ποδοσφαιριστές που θα γράψουν το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του κορεατικού ποδοσφαίρου.

Θα αξιοποιήσουμε τον χρόνο που απομένει μέχρι το επόμενο Κύπελλο Ασίας για να προετοιμαστούμε ακόμη καλύτερα.

Θα ενισχύσουμε την επικοινωνία και τη συνεργασία μας με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ώστε να μην επαναληφθούν οι απογοητεύσεις και τα λάθη της προηγούμενης διοργάνωσης.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό που περιμένει ο κόσμος από εμάς δεν είναι τόσο οι εξηγήσεις μας, όσο η ειλικρινής προσπάθεια και οι καλές εμφανίσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Και στους επερχόμενους φιλικούς αγώνες θα δώσουμε όλοι μαζί τον καλύτερό μας εαυτό, με εμφανίσεις και συμπεριφορά αντάξιες της ιστορίας και του κύρους του κορεατικού ποδοσφαίρου, ώστε να ανταποδώσουμε τη στήριξη και την ενθάρρυνσή σας.

Σας ευχαριστούμε.

Σον Χέουνγκ-μιν, Λι Τζάε-σουνγκ, Κιμ Μιν-τζάε, Χουάνγκ Ιν-μπέομ, Χουάνγκ Χι-τσαν».