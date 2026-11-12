Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημο το «διαζύγιο» με τον Μάικλ Κάρικ

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Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ο Μάικλ Κάρικ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγλο προπονητή

Την αποχώρηση του Μάικλ Κάρικ από τον πάγκο της ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επισημοποιώντας το τέλος της συνεργασίας της με τον Άγγλο τεχνικό.

Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον σύλλογο να αναζητά πλέον τον προπονητή που θα αναλάβει να βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο Κάρικ αποτελεί μία ξεχωριστή προσωπικότητα στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ωστόσο, η φετινή πορεία της ομάδας στην Premier League δεν ήταν η αναμενόμενη, με την ισοπαλία 4-4 απέναντι στην Άστον Βίλα την περασμένη αγωνιστική να αποτελεί το τελευταίο αποτέλεσμα πριν από την απόφαση της διοίκησης.

Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα, εντός της ζώνης του υποβιβασμού, έχοντας συγκεντρώσει μόλις οκτώ βαθμούς και πανηγυρίσει μία νίκη στο πρωτάθλημα.

Πλέον, οι άνθρωποι του αγγλικού συλλόγου καλούνται να βρουν τον αντικαταστάτη του Κάρικ, με στόχο την αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας.