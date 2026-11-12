ΠΑΟΚ: Η ξεχωριστή «υποδοχή» στον εορτάζοντα Ντεσπόντοφ (vid)

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Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έγινε χθες (11/11) 30 ετών και δεν... γλίτωσε το φατούρο από τους συμπαίκτες του

Κιρίλ Ντεσπόντοφ ετών 30 από χθες (11/11) με τον Βούλγαρο εξτρέμ να παραχωρεί στην πατρίδα του μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, μιλώντας μεταξύ άλλων για την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, την πορεία του αλλά και το μέλλον του στον ΠΑΟΚ, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά και στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Πλέον, μετά από ένα δύσκολο κομμάτι περίπου επτά μηνών, είναι πανέτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση, καθώς δεν αποκλείεται στο φιλικό με την Παρτιζάν (14/11) να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής απογευματινής προπόνησης, οι συμπαίκτες του δεν τον... ξέχασαν και του επιφύλασσαν μία ξεχωριστή «υποδοχή» με το καθιερωμένο τούνελ, από το οποίο δεν γλύτωσε ούτε ο Βούλγαρος εξτρέμ.

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