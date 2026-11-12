Καλαμάτα: Νοκ άουτ για έξι εβδομάδες ο Βάργκας - Χάνει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

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Σημαντική απώλεια για την Καλαμάτα, καθώς ο Κένεθ Βάργκας θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες

Έναν σημαντικό «πονοκέφαλο» καλείται να διαχειριστεί η Καλαμάτα, μετά τον τραυματισμό του Κένεθ Βάργκας στην αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό.

Όπως γνωστοποίησε η «Μαύρη Θύελλα», ο μεσοεπιθετικός της ομάδας υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν εκτεταμένο οστικό οίδημα στον μηρό και την κνήμη, καθώς και διάταση των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων του γόνατος.

Η κατάσταση του τραυματισμού του απαιτεί αποχή από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, με τον Βάργκας να αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μέσα στο νέο έτος.

Εφόσον η αποθεραπεία του εξελιχθεί χωρίς απρόοπτα, πιθανότερη ημερομηνία επιστροφής του είναι η 23η Ιανουαρίου, όταν η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR.

Μέχρι τότε, ο Βάργκας αναμένεται να απουσιάσει από επτά αναμετρήσεις της ομάδας του, απέναντι σε ΑΕΚ (21/11), Κηφισιά (28/11), ΠΑΟΚ (2/12), Λεβαδειακό (6/12), Παναιτωλικό (12/12), ΟΦΗ (20/12) και Ολυμπιακό (9/1).

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή μας, Κένεθ Βάργκας.

Ο Κένεθ Βάργκας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο δεξί του πόδι, απ’ όπου και προέκυψε ένα μεγάλο οστικό οίδημα στον μηρό και στην κνήμη.

Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη συνέχεια, διαπιστώθηκε διάταση των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων του γόνατος.

Ως εκ τούτου, η ιατρική ομάδα αποφάνθηκε ο ποδοσφαιριστής μας να ακολουθήσει συντηρητική αντιμετώπιση για έξι εβδομάδες.

H κατάστασή του θα επανεκτιμάται εβδομαδιαίως και η απόφαση για την περαιτέρω πορεία της αποκατάστασής του θα παρθεί μετά το διάστημα των έξι εβδομάδων, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πατρίδα του έχοντας εξασφαλίσει ειδική ολιγοήμερη άδεια από την ομάδα μας.

Σύσσωμη η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας εύχεται στον Κένεθ ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή στα γήπεδα με τη φανέλα της ομάδας μας!».