F1: Η Racing Bulls ανακοίνωσε τους οδηγούς της για το 2027

Τέλος στα σενάρια για τη σύνθεση της Racing Bulls το 2027, καθώς η ομάδα της οικογένειας της Red Bull επιβεβαίωσε την παραμονή των Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόσον στις δύο θέσεις των οδηγών της.
Η απόφαση εξασφαλίζει τη συνέχεια στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας, η οποία επιλέγει να διατηρήσει τον συνδυασμό νεανικού ταλέντου και εμπειρίας που διαθέτει ήδη στο φετινό της δίδυμο.
Για τον Λόσον, η παραμονή αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην προσπάθειά του να εδραιωθεί στη Formula 1. Ο Νεοζηλανδός είχε βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον του στο σύστημα της Red Bull, ωστόσο η Racing Bulls συνεχίζει να του δείχνει εμπιστοσύνη.
Από την πλευρά του, ο Λίντμπλαντ εξασφαλίζει ακόμη μία σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο νεαρός Βρετανός αποτελεί ένα από τα ταλέντα στα οποία έχει επενδύσει η Red Bull, με την παραμονή του να του προσφέρει περισσότερο χρόνο για εξέλιξη και απόκτηση εμπειριών.
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, η Racing Bulls κλείνει από νωρίς το ζήτημα των οδηγών της για το 2027, περιορίζοντας παράλληλα τα διαθέσιμα σενάρια για τις υπόλοιπες θέσεις στο οδηγικό δυναμικό της Red Bull.