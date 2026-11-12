F1: Η Racing Bulls ανακοίνωσε τους οδηγούς της για το 2027

Η Racing Bulls διατηρεί τον Λίαμ Λόσον και τον Άρβιντ Λίντμπλαντ για τη σεζόν του 2027, επιλέγοντας να συνεχίσει με το ίδιο οδηγικό δίδυμο και την επόμενη χρονιά.

Τέλος στα σενάρια για τη σύνθεση της Racing Bulls το 2027, καθώς η ομάδα της οικογένειας της Red Bull επιβεβαίωσε την παραμονή των Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόσον στις δύο θέσεις των οδηγών της.

Η απόφαση εξασφαλίζει τη συνέχεια στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας, η οποία επιλέγει να διατηρήσει τον συνδυασμό νεανικού ταλέντου και εμπειρίας που διαθέτει ήδη στο φετινό της δίδυμο.

Για τον Λόσον, η παραμονή αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην προσπάθειά του να εδραιωθεί στη Formula 1. Ο Νεοζηλανδός είχε βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον του στο σύστημα της Red Bull, ωστόσο η Racing Bulls συνεχίζει να του δείχνει εμπιστοσύνη.

Από την πλευρά του, ο Λίντμπλαντ εξασφαλίζει ακόμη μία σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο νεαρός Βρετανός αποτελεί ένα από τα ταλέντα στα οποία έχει επενδύσει η Red Bull, με την παραμονή του να του προσφέρει περισσότερο χρόνο για εξέλιξη και απόκτηση εμπειριών.

Με τη συγκεκριμένη επιλογή, η Racing Bulls κλείνει από νωρίς το ζήτημα των οδηγών της για το 2027, περιορίζοντας παράλληλα τα διαθέσιμα σενάρια για τις υπόλοιπες θέσεις στο οδηγικό δυναμικό της Red Bull.