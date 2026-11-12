Άρης: Η επιστροφή του Μόντσου αλλάζει τα δεδομένα στα χαφ

Ο δανεισμός του Μόντσου στην Χουάρες ολοκληρώνεται και ο Άρης καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις ενόψει Ιανουαρίου

Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ μπορεί να έχει φύγει από το προσκήνιο των κιτρινόμαυρων εδώ και έναν περίπου χρόνο, όμως παραμένει παίκτης της ομάδας και σύντομα αναμένεται να μας ξανα-απασχολήσει έντονα. Ο Ισπανός αγωνίζεται ως δανεικός στην μεξικανική Χουάρες, όμως στην χώρα της Λατινικής Αμερικής φαίνεται πως δεν βρήκε αυτό που έψαχνε και όλα μαρτυρούν πως θα επιστρέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη.

Η λήξη του δανεισμού του ποδοσφαιριστή σηματοδοτεί εξελίξεις για τον Άρη, καθώς, αναμφίβολλα, ο έμπειρος χαφ των κιτρινόμαυρων αποτελεί ένα αγαπητό πρόσωπο στις τάξεις των οπαδών και (στην καλή του μέρα) μπορεί να προσφέρει πολλά στο ρόστερ.

Ο τρόπος παιχνιδιού όμως, καθώς και τα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στο σύνολο της ομάδας αναγκάζουν τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους συνεργάτες του να επανεξετάσουν τα δεδομένα. Ένα συμπέρασμα πως ο Μόντσου επιστρέφει για να μείνει και να πάρει φανέλα βασικού μάλλον θα πρέπει να θεωρείται απίθανο πάντως. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του Ισπανού, ο οποίος έχει χάσει τόσο σε ρυθμό, όσο και σε αριθμούς το τελευταίο διάστημα, βρισκόμενος μία ταχύτητα κάτω από το στυλ δημιουργίας του Άρη και έχοντας πολύ μεγάλο κενό για να καλύψει.

Μια ενδεχόμενη επανένταξη του Μόντσου στο ρόστερ ίσως φέρει αλλαγές στον τρόπο διάταξης, καθώς και στα πρόσωπα για τον Έλληνα τεχνικό, κάτι το οποίο θέλει άμεση μελέτη και σχεδιασμό.