Σε CAS και ΓΣ ΕΠΟ η υπόθεση των «χειραγωγημένων αγώνων»

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Στο CAS και στην επόμενη γενική συνέλευση της ΕΠΟ θα υπάρξει συνέχεια όσον αφορά την υπόθεση των «χειραγωγημένων αγώνων» μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού στα πλέι άουτ της Stoiximan Super League το 2025.

Στο CAS προσέφυγαν τόσο ο Βόλος όσο και ο Πανσερραϊκός με στόχο να εξαφανίσουν την ποινή αφαίρεσης τριών και τεσσάρων βαθμών που τους έχει επιβληθεί, αντίστοιχα.

Η ΕΠΟ θα εκπροσωπηθεί στη διαδικασία προκειμένου να υποστηρίξει την απόφαση τόσο της Επιτροπής Εφέσεων που έκρινε αυτούς τους δύο αγώνες χειραγωγημένους και επέβαλε τις προαναφερθείσες ποινές.

Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ και αποφασίστηκε προς εκπροσώπησή της να οριστεί εξωτερικός δικηγόρος που ασχολείται με τα θέματα του CAS.

Το θέμα των ποινών για τους "χειραγωγημένους αγώνες" θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ που θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η ΠΑΕ Βόλος κατέθεσε αίτημα προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα των ποινών που επιβάλλονται “για χειραγωγημένους αγώνες χωρίς επαρκή στοιχεία” όπως υποστηρίζει η ΠΑΕ της Θεσσαλίας.

Το θέμα συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη.