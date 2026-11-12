Βρούτσης στο Center Fox: «Θα υπογράψω οποιαδήποτε οργανωμένη μετακίνηση αν εισηγηθεί η Αστυνομία, ήμουν απέναντι στον Λιόλιο σε όλα»! (vid)

Σημαντικές αποκαλύψεις και ειδήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, την οπαδική βία και τις αθλητικές υποδομές έδωσε ο αναπληρωτής Yπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στην συνέντευξή του στην εκπομπή Center Fox του Foxbet, μιλώντας στους Βασίλη Βέργη και Γιάννη Σερέτη.

Ο κ.Βρούτσης τοποθετήθηκε για την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στο Ηρακλής – Παναθηναϊκός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της πρακτικής που ακολουθείται στις οργανωμένες μετακινήσεις, υπό την προϋπόθεση θετικής εισήγησης της Αστυνομίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στις σχέσεις του με τον Βαγγέλη Λιόλιο, στην προοπτική υποψηφιότητας του Παναγιώτη Γιαννάκη για την προεδρία της ΕΟΚ και στις επικείμενες εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν επίσης οι εξαγγελίες του για έργα ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Καυτανζόγλειο, οι τοποθετήσεις του για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου στον Άρη, αλλά και η αποκάλυψη ότι επεστράφη πίσω ο κανονισμός στον ΕΣΑΚΕ για τον 7ο ξένο στη Basket League.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του αναπληρωτή Yπουργού Αθλητισμού:

Για την απαγόρευση μετακίνησης στο Ηρακλής – Παναθηναϊκός: «Αν μου έρθει η εισήγηση, θα υπογράψω πρόστιμο»

«Εάν ήμουν δημοσιογράφος, θα έγραφα ακριβώς ό,τι γράψατε και εσείς, με μεγαλύτερο πάθος και έμφαση. Αν ήσασταν και εσείς υπουργός, θα κάνατε αυτό που κάνω τώρα εγώ. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η τήρηση της νομιμότητας, ανεξάρτητα της έκβασης ενός γεγονότος. Η τήρηση της νομιμότητας υποχρεώνει τον υπουργό Αθλητισμού να είναι θεματοφύλακας των νόμων.

Δεν υπάρχει ούτε μία υπογραφή μου στα 3,5 χρόνια που να αποκλίνει στο ελάχιστο από αυτό που μου εισηγείται κάθε φορά επιχειρησιακά η Αστυνομία. Η Αστυνομία πριν από κάθε αγώνα βλέπει τις δυνατότητες αντιμετώπισης πιθανών επεισοδίων, βλέπει την κρισιμότητα του αγώνα, εισηγείται στη ΔΕΑΒ, η ΔΕΑΒ έρχεται σε μένα με εισηγητικό που υπογράφει η Αστυνομία και εγώ ακολουθώ ό,τι πει η Αστυνομία».

Για το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου στον Ηρακλή, διευκρίνισε:

«Η ΔΕΑΒ είναι υποχρεωμένη, με βάση τον νόμο, να μου εισηγηθεί και εγώ να επιβάλω ένα πρόστιμο, εάν προηγουμένως υπάρξει τεκμηριωμένη εισήγηση της Αστυνομίας ότι έγινε παράβαση της νομοθεσίας. Σήμερα σας ενημερώνω ότι δεν έχει πάρει τίποτα ακόμη»

Απαντώντας στην κριτική του Ηρακλή, πρόσθεσε:

«Τον θεωρώ άδικο, γιατί δεν διαβάζει καλά τον νόμο. Δεν απειλεί η ΔΕΑΒ. Εφαρμόζουμε τον νόμο. Η ΔΕΑΒ δεν έκανε τίποτα μέχρι τώρα. Θα εφαρμόσει τον νόμο εάν η Αστυνομία φέρει εισήγηση που αποδεικνύει τεκμηριωμένα ότι έχει γίνει παράβαση.

Εγώ σας δηλώνω ότι αν μου έρθει η εισήγηση, θα υπογράψω πρόστιμο. Θα υπογράψω πρόστιμο γιατί αυτό λέει ο νόμος και πρέπει να είμαι θεματοφύλακας».

Για τις οργανωμένες μετακινήσεις: «Η υπογραφή Βρούτση θα υπάρξει, εφόσον εισηγηθεί θετικά η Αστυνομία»

«Πιστεύω ότι έχουν αλλάξει προς το θετικό πολλά πράγματα και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, αλλά νόμιμα, η Αστυνομία να εισηγηθεί ότι μπορώ να το κάνω και να μη γίνει παράβαση του νόμου. Και αν δεν γίνει παράβαση του νόμου, να το δοκιμάσουμε.

Η κουβέντα έχει ανοίξει. Το ποδόσφαιρο πηγαίνει πολύ καλύτερα, γίνεται ανταγωνιστικότερο, ποιοτικότερο, έχουμε περισσότερα εισιτήρια. Πέρυσι σπάσαμε ρεκόρ εισιτηρίων με αύξηση 15%.

Εάν η Αστυνομία μου εισηγηθεί ότι επιχειρησιακά μπορεί να το ελέγξει, θα το υπογράψω. Το λέω δημόσια: Εγώ υπογράφω οποιαδήποτε μετακίνηση οργανωμένων φιλάθλων εάν μου το εισηγηθεί η Αστυνομία.

Η Αστυνομία έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο να δει την επικινδυνότητα ενός αγώνα. Η υπογραφή Βρούτση θα υπάρξει για οργανωμένη μετακίνηση. Δεν μπαίνει θέμα περιορισμού από τον υπουργό Αθλητισμού. Μπαίνει από την επιχειρησιακή ανάλυση της Αστυνομίας, την οποία εμπιστεύομαι. Δεν θα πάω ποτέ κόντρα στην Αστυνομία».

Για τη ΔΕΑΒ και την οπαδική βία: «Δεν έχει κλείσει ούτε ένα γήπεδο πρώτης εθνικής λόγω επεισοδίων»

«Η ΔΕΑΒ έχει πετύχει. Είναι από τους θεσμούς που έχουν πετύχει, διότι το αποδεικνύουν τα αποτελέσματα και όχι οι δικές μου λεκτικές καταθέσεις απόψεων.

Σήμερα δεν έχει κλείσει ούτε ένα γήπεδο πρώτης εθνικής, είτε μπάσκετ είτε ποδοσφαίρου, λόγω βίαιων επεισοδίων στις εξέδρες. Φαίνεται μία εξομάλυνση, συνδυαστικά με την αύξηση των εισιτηρίων.

Δεν έχει σταματήσει η οπαδική βία. Υπάρχει, είναι μεταξύ μας. Απλώς την έχουμε διευθετήσει και την έχουμε κανονικοποιήσει στις εξέδρες των γηπέδων, μέσα από την αυστηρή τήρηση των νόμων.

Δεν είναι μόνο οι κάμερες, οι οποίες μπήκαν για πρώτη φορά. Έχουμε τις πιο σύγχρονες κάμερες. Δεν είχαμε πιστοποιημένο εισιτήριο για να ξέρουμε ποιος μπαίνει στο γήπεδο, τώρα το κάναμε.

Οι ποινές ήταν αυθαίρετες, αποφάσιζε κάποιο όργανο μετά από δύο ή τρία χρόνια. Τώρα είναι δέσμια αρμοδιότητα. Κάνεις αυτό, είναι αυτό.

Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι ίδιες οι ΠΑΕ, επειδή φοβούνται μήπως κλείσει το γήπεδο, έχουν βάλει δικούς τους ανθρώπους και προστατεύουν το προϊόν τους.

Έχουμε καεί στο παρελθόν με δολοφονίες και εγκληματικές ενέργειες. Πρέπει να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή πρώτα».

Για το Αλεξάνδρειο και τον Άρη

«Μπορώ να καταλάβω από μία διαφορετική οπτική και την ανησυχία του ΠΑΟΚ και τα εσωτερικά θέματα σε επίπεδο πόλης που μπορεί να υπάρχουν. Όμως τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει η Πολιτεία. Ο Άρης είναι μία μεγάλη ομάδα, εμβληματική στο μπάσκετ. Είναι αυτή που έφερε το μπάσκετ και οφείλουμε πολλά στον Άρη.

Όπως η Πολιτεία λειτούργησε απέναντι στον Παναθηναϊκό ευεργετικά, στον Ολυμπιακό τώρα με υπογραφές δικές μου, στην ΑΕΚ επίσης με υπογραφή δική μου, έτσι και για τον Άρη η Πολιτεία, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή και όσο με αφορά ως υπουργό, εισηγείται θετικά.

Πρέπει και ο Άρης να πάρει αυτό το μερίδιο που του αξίζει. Το γήπεδο αυτό ουσιαστικά το είχε ο Άρης, κανείς δεν το αμφισβητεί. Το έχει χρόνια. Μία τυπική νομοθετική ρύθμιση γίνεται».

Για το Καυτανζόγλειο

«Ετοιμάζομαι για ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι μία θετική είδηση. Πάω στο Καυτανζόγλειο. Μιλάμε για 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στους φίλους του Ηρακλή θα πω ότι το Καυτανζόγλειο έπρεπε να είναι κλειστό εάν δεν υπήρχε η προσωπική μου αντίδραση, μόλις έγινα υπουργός, να ανέβω στη Θεσσαλονίκη και να δω πόσο πίσω είχαν μείνει τα αθλητικά πράγματα στην πόλη.

Κλείσαμε το Καυτανζόγλειο για λίγο, γιατί δεν είχε πυρασφάλεια, το ξανανοίξαμε, δώσαμε πρωτοφανή χρήματα, με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 150%. Έγιναν έργα δύο εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό του ίδιου του Καυτανζογλείου.

Τώρα πάμε στη δεύτερη μεγάλη ενέργεια. Τον Νοέμβριο προκηρύσσονται τα έργα των 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναρτώνται τα τεύχη δημοπράτησης από το ΤΑΙΠΕΔ, το Υπερταμείο.

Σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το Καυτανζόγλειο θα γίνει το μικρό ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας. Θα γίνει ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, καλύτερο από αυτό που ήταν. Θα το ωφεληθεί ο ΠΑΟΚ, θα το ωφεληθεί ο Ηρακλής και όλα τα αθλητικά σωματεία».

Για τον Βαγγέλη Λιόλιο: «Οι σχέσεις μας ήταν άσχημες έως κάκιστες – Ήμουν απέναντί του δομικά σε όλα»

«Εάν ο κύριος Λιόλιος δεν ήταν στη φυλακή σήμερα, θα σας έλεγα πολλά πράγματα. Επειδή είναι σε αδύναμη θέση, δεν θα πω τίποτα, παρά μόνο ένα: ότι οι σχέσεις μαζί του ήταν άσχημες έως κάκιστες.

Δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Παύλα, παράγραφος. Ήμουν απέναντι δομικά σε όλα. Σε όλα. Και το ήξεραν οι πάντες.

Όλοι οι άνθρωποι του αθλητισμού και του μπάσκετ απέφευγαν πολλές φορές ακόμη και να με δουν ή να μου μιλήσουν, από κάποιον φόβο ή κάποια πίεση να μη συνομιλήσουν με τον υπουργό Αθλητισμού.

Και όλα αυτά παρότι αυτό το υπουργείο και αυτή η κυβέρνηση έδωσαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στο μπάσκετ, χρήματα που θα συνεχίσουν να δίνονται, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις διαφάνειας».

«Τον χειρισμό του κυρίου Λιόλιου τον είχα εγώ, γιατί εγώ είμαι ο υπουργός Αθλητισμού.

Σε περιοχές που πήγε να ασκήσει εξουσία, όπως στο προπονητικό κομμάτι και στο κομμάτι του εργασιακού αθλητισμού, αναγκάστηκα να νομοθετήσω για να μην ασκήσει τη δική του επιρροή, εξουσία και επικράτηση.

Νομοθέτησα υπέρ του Παναγιώτη Γιαννάκη και του προπονητικού συστήματος για να το περιφρουρήσω θεσμικά. Δεν έγινε ούτε τυχαία ούτε αυθαίρετα. Το προπονητικό σύστημα έπρεπε να έχει τη δική του δομή και ανεξαρτησία.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρέθηκε σε αδύναμη θέση, ήρθε εδώ και ο μόνος τρόπος για να τον καλύψω και να τον διασφαλίσω ήταν να νομοθετήσω. Και το έκανα.

Ο κύριος Λιόλιος είναι στη φυλακή. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή, επειδή είναι σε αδύναμη θέση, να πω τίποτε άλλο. Οι δημόσιες δηλώσεις του εναντίον μου είναι καταγεγραμμένες και ότι η σχέση μας ήταν πολύ κακή είναι επίσης γνωστό».

Για τις εκλογές της ΕΟΚ: «Στις 20 Δεκεμβρίου, διά ζώσης, με 762 σωματεία – Θέλω να αλλάξει σελίδα το μπάσκετ»

«Αυτό που θέλω να διασφαλίσω ως υπουργός Αθλητισμού είναι, πρώτον, το ταχύτερο δυνατόν εκλογές. Δεύτερον, ανανεωμένη εντολή από τον κόσμο του μπάσκετ. Τρίτον, ακέραιες και διαφανείς εκλογές. Και τέταρτον, την επόμενη μέρα αυτή η αθλητικοεκλογική γιορτή να βρει το μπάσκετ ενωμένο και να αλλάξουμε σελίδα.

Έχουμε θεσμοθετήσει ένα περιβάλλον απολύτως ακέραιο. Οι μεγάλες μάχες ήταν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ζήτησα να γίνει διά ζώσης. Άρα κατακτήσαμε το πρώτο μεγάλο βήμα: τέλος οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες εξ αποστάσεως.

Διασφαλίσαμε τη 20ή Δεκεμβρίου, ώστε να παίξουν και οι εθνικές μας ομάδες τους αγώνες τους και να πάμε γρήγορα σε εκλογές.

Το τρίτο πολύ σημαντικό ζήτημα ήταν ο εκλογικός κατάλογος. Ποιος ψηφίζει; Φτιάξαμε το e-Kouros, τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Σήμερα ξέρουμε ότι θα ψηφίσουν 762 σωματεία, που είναι κανονικά και δεν είναι μαϊμού, δεν είναι σφραγίδες».

Για τις καταγγελίες και τους προβληματισμούς που εξέφρασε ο Παναγιώτης Φασούλας, υπογράμμισε:

«Τον Παναγιώτη Φασούλα τον εκτιμώ και τον τιμώ. Κάθισε εδώ δίπλα μου, μου είπε τους προβληματισμούς και τις ιδέες του.

Εάν υπάρχει καταγγελία, θέλω να έρθει εγγράφως, με στοιχεία, να πάμε στον εισαγγελέα, να ακουστεί ποιο σωματείο και από ποιον.

Να μην έχει την παραμικρή ανησυχία. Έχουμε πλέον θεσμοθετήσει ένα περιβάλλον απολύτως ακέραιο».

Για τον Παναγιώτη Γιαννάκη: «Μακάρι να είναι υποψήφιος – Αν κατέβαινε, θα έβγαινε πρόεδρος»

«Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι μία εμβληματική προσωπικότητα, από αυτούς που συνεγείρουν την ψυχή μας και την καρδιά μας, που μας έχουν κάνει εθνικά περήφανους, όπως και ο Γκάλης και ο Φασούλας.

Εάν θέλει να ηγηθεί του μπάσκετ, δεν θα τον εμποδίσει κανείς. Και αν θέλετε να κάνω μία θεωρητική πρόβλεψη, εάν κατέβαινε, θα έβγαινε και πρόεδρος. Σίγουρα.

Όποιος σηκώσει το χέρι και δηλώσει υποψήφιος θα έχει τη θεσμική ομπρέλα προστασίας των αδιάβλητων εκλογών από μένα και από το Υπουργείο Αθλητισμού. Όμως οι 762 εκλογείς θα αποφασίσουν ποιον θέλουν στο πηδάλιο».

Ερωτηθείς για τις προσωπικές συζητήσεις του με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ανέφερε:

«Δεν έχω εξαντλήσει μία τέτοια συζήτηση με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Υπάρχει ένας θεσμικός σεβασμός. Έχουμε κάνει ταξίδια μαζί, όπως το τελευταίο στην Κέρκυρα.

Μακάρι, και δίνω έμφαση στη λέξη μακάρι, να σηκώσει το χέρι και να πει "ενδιαφέρομαι".

Δεν μπορώ να πω τι μου είπε στο τελευταίο ταξίδι που ήμασταν μαζί στην Κέρκυρα. Δεν μου επιτρέπεται. Αλλά να ξέρετε ότι έκανα αυτό που θα κάνατε και εσείς. Το αυτονόητο».

Για την άρση απορρήτου τηλεφώνων: «Είναι αποκλειστική απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα»

«Δεν είναι αρμοδιότητα ούτε του υπουργού Δικαιοσύνης ούτε του υφυπουργού. Είναι αρμοδιότητα των ανακριτικών αρχών. Οι ανακριτικές αρχές αποφασίζουν στον τόπο μας, και πολύ σωστά. Αν ανοίξουν τα τηλέφωνα, θα είναι απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Αν ανοίξουν, θα δούμε τι έχουν μέσα. Αν δεν ανοίξουν, δεν ανοίξανε. Είναι απόφαση των ανακριτικών αρχών, στις οποίες η Πολιτεία δεν έχει παρέμβαση».

Για τους ελέγχους στην ΕΟΚ

«Τη μέρα που έγιναν τα γεγονότα έδωσα εντολή και ανακοίνωσα ότι πρέπει να γίνουν δύο πολύ κρίσιμοι έλεγχοι: ένας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ένας δημοσιονομικός έλεγχος από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κύριος Πετραλιάς έδωσε αμέσως εντολή. Έχει ήδη δημοσιευτεί το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το οποίο συγκροτείται ειδικό σώμα ελέγχου για την ΕΟΚ από τη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να είναι ανεπηρέαστο από την Αττική. Και ο έλεγχος αρχίζει.

Οι διαχειριστικοί έλεγχοι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Το μήνυμα δεν αφορά μόνο την ΕΟΚ, αλλά όλες τις ομοσπονδίες.

Το κράτος δίνει κάθε χρόνο 17,5 εκατομμύρια ευρώ στις ομοσπονδίες, ενώ από το 2022 αποφασίστηκε να δίνονται επιπλέον 80 εκατομμύρια ευρώ στα σωματεία, στον επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Τα χρήματα αυτά πρέπει να τα σέβονται. Ο διαχειριστικός έλεγχος αφορά την ορθή διαχείριση και τη χρηστή διοίκηση των οικονομικών».

Για τη διαιτησία και την ΚΕΔ

«Δεν είμαι αξιολογητής διαιτητών για να κρίνω αν η διαιτησία είναι καλύτερη ή χειρότερη. Βλέπω όμως ότι τα σχόλια και η κριτική έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Από αυτό βγάζω το συμπέρασμα ότι τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ καλύτερα στη διαιτησία του μπάσκετ. Όσον αφορά την έμμισθη σχέση της ΚΕΔ, η άποψή μου είναι ότι τα μέλη της πρέπει να πληρώνονται και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Η νέα διοίκηση της ΕΟΚ πρέπει να πληρώνει πλέον τα μέλη της ΚΕΔ. Χρήματα έχει το ελληνικό μπάσκετ. Και ο ΕΣΑΚΕ έχει και η ΕΟΚ. Πιστεύω ότι πρέπει να πληρώνονται και αυτή τη θέση θα τη διατυπώσω. Είναι όμως θέμα των αρμόδιων οργάνων».

Για τον έβδομο ξένο στην Basket League: «Ο κανονισμός επεστράφη πίσω»

Ξεκάθαρη ήταν η τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού σχετικά με τον κανονισμό που προέβλεπε τη δυνατότητα συμμετοχής επτά ξένων παικτών.

«Ήρθε ένας κανονισμός στα χέρια μου, τον οποίο έμαθα μέσω δημοσιευμάτων πριν τον δω, που πράγματι περιλαμβάνει επτά ξένους.

Αυτό δεν περνάει από μένα. Επεστράφη πίσω».

Για το αυτοδιοίκητο των ομοσπονδιών: «Ναι στο αυτοδιοίκητο, αλλά με διαφάνεια και καθαρούς κανόνες»

«Μετά από 3,5 χρόνια έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου. Πρέπει να υπάρχει αυτοδιοίκητο; Βοηθάει; Η απάντηση είναι ναι. Σκεφτείτε να έχει τη δυνατότητα ένας υπουργός να παρεμβαίνει με πολιτικούς ή κομματικούς όρους στα εσωτερικά μιας αθλητικής ομοσπονδίας. Το είχαμε δει πολλές φορές παλιά. Το αυτοδιοίκητο βοηθάει. Όμως αυτό που μπορεί να μας προστατεύσει από απαράδεκτες ή ανήθικες συμπεριφορές είναι οι θεσμοί και οι καθαροί κανόνες. Άλλαξα το καθεστώς των προϋπολογισμών και των ισολογισμών. Αυτό αναγκάζει πολλές ομοσπονδίες να συμμορφωθούν και να μη δημιουργούν ελλείμματα που θα κληρονομήσουν οι επόμενες διοικήσεις.

Έκοψα τον ομφάλιο λώρο της οικονομικής υπηρεσίας με τον υπουργό. Δεν μπορώ να διατάξω να δοθούν χρήματα αν δεν έρθουν πρώτα τα απαραίτητα έγγραφα.

Για να δοθεί έστω και ένα ευρώ στην ΕΟΚ ή σε οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία, πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός και τα ταμειακά υπόλοιπα.

Αυτό λέγεται θεσμική εξυγίανση».

Για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς: «Όλα στο φως – Οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν χωρίς παρεμβάσεις»

Ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε στη σημασία των ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων και της διερεύνησης καταγγελιών.

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι, πάντα θα εφευρίσκονται τρόποι για διάφορες ανομίες. Αυτό συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει.

Η Πολιτεία έρχεται να θεσπίσει θεσμικές ασπίδες. Έχουμε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τη ΔΕΑΒ για τη βία, τους μηχανισμούς αντιντόπινγκ και την ΕΠΑΘΛΑ για τη χειραγώγηση.

Δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν δεν υπάρξει καταγγελία. Όταν υπάρχει καταγγελία, πρέπει να πηγαίνει στα θεσμικά όργανα.

Όταν πήγε καταγγελία στην ΕΕΑ, δεχτήκαμε κριτική, ακόμη και προσωπικά. Δεν διστάσαμε. Η ΕΕΑ έκανε τη δουλειά της, η ΕΠΑΘΛΑ έκανε τη δουλειά της.

Αυτό πρέπει να συμβαίνει και στο μέλλον, γιατί θα έχουμε ξανά καταγγελίες με μαθηματική βεβαιότητα. Οι θεσμικές ασπίδες πρέπει να δείχνουν τα αντανακλαστικά του κράτους.

Εγώ είπα ένα πράγμα: Όλα στο φως».

Για τις αθλητικές υποδομές

«Αυτή τη στιγμή εκτελούνται 858 αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα αθλητικό εργοτάξιο. Πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού συντελούνται ταυτόχρονα τόσα πολλά έργα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Σκεφτείτε τι θα έχουμε στο τέλος του 2027. Ένα υπερσύγχρονο, ανανεωμένο ΟΑΚΑ, το γήπεδο της ΑΕΚ, το γήπεδο του Ολυμπιακού σε εκτέλεση, το γήπεδο του Βοτανικού σε εκτέλεση, θα ξεκινάει η Νέα Τούμπα, θα γίνονται έργα στο Αλεξάνδρειο, στο ΣΕΦ, στο κλειστό του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και στο Καυτανζόγλειο.

Για τον Άρη, όσον αφορά ένα νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω κάτι. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει επικοινωνία, έχουμε δρομολογήσει το γήπεδο και εξελίσσεται.

Εάν και εφόσον έρθουν επίσημα για τον Άρη, τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά».