Αγωνία στους Ουόριορς: Υποβλήθηκε σε μαγνητική για τον τραυματισμό του ο Κάρι (vids)

Ο Στέφεν Κάρι τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα στον αγώνα τον Ουόριορς με τους Ρόκετς, στον οποίο μάλιστα οι «Πολεμιστές» έχασαν το σερί των 8 νικών τους (115-108 για τους Ρόκετς). Πλέον η ανησυχία μεταφέρεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων του 38χρονου ηγέτη, τα οποία θα δείξουν για πόσο καιρό θα μείνει εκτός.

Ο Κάρι πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις για κάτι λιγότερο από έξι λεπτά, και να σημειώσει τρεις πόντους, πριν αποχωρήσει τραυματίας από τον αγώνα με τους Ρόκετς. Η ενόχληση που αισθάνθηκε ήταν στην δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας, και ήταν αρκετή ώστε να τον στείλει αρχικά στα αποδυτήρια, και έπειτα εκτός αγώνα.

Ο προπονητής των Oυόριορς, Στιβ Κερ, εξέφρασε την ανησυχία του, αποκαλύπτοντας ότι ο Αμερικανός γκαρντ δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά αντίστοιχο πρόβλημα.

«Μου είπε ότι ένιωσε ένα τράβηγμα στην κοιλιακή χώρα και ότι δεν του είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Η ανησυχία είναι μεγάλη, αλλά δεν έχω ιδέα για την έκταση του τραυματισμού».

"Concern is high." 😬 Steve Kerr on Steph Curry's abdominal injury. https://t.co/SRtW9pHUis — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 12, 2026

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Κάρι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για το διάστημα της πιθανής απουσίας του. Η εξέλιξη εντείνει την ανησυχία στο Γκόλντεν Στέιτ, καθώς ο ηγέτης των Oυόριορς πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελεί το βασικό επιθετικό όπλο της ομάδας.