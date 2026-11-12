Αγωνία στους Ουόριορς: Υποβλήθηκε σε μαγνητική για τον τραυματισμό του ο Κάρι (vids)

Ο Κάρι πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις για κάτι λιγότερο από έξι λεπτά, και να σημειώσει τρεις πόντους, πριν αποχωρήσει τραυματίας από τον αγώνα με τους Ρόκετς. Η ενόχληση που αισθάνθηκε ήταν στην δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας, και ήταν αρκετή ώστε να τον στείλει αρχικά στα αποδυτήρια, και έπειτα εκτός αγώνα.
Ο προπονητής των Oυόριορς, Στιβ Κερ, εξέφρασε την ανησυχία του, αποκαλύπτοντας ότι ο Αμερικανός γκαρντ δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά αντίστοιχο πρόβλημα.
«Μου είπε ότι ένιωσε ένα τράβηγμα στην κοιλιακή χώρα και ότι δεν του είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Η ανησυχία είναι μεγάλη, αλλά δεν έχω ιδέα για την έκταση του τραυματισμού».
Τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Κάρι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για το διάστημα της πιθανής απουσίας του. Η εξέλιξη εντείνει την ανησυχία στο Γκόλντεν Στέιτ, καθώς ο ηγέτης των Oυόριορς πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελεί το βασικό επιθετικό όπλο της ομάδας.