«Ζαλίζει» το «deal» του Παναθηναϊκού για Βοτανικό: Από τα μεγαλύτερα όλης της Ευρώπης!

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε μια κολοσσιαία συμφωνία για την ονοματοδοσία του Βοτανικού, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το «Τριφύλλι» γιγαντώνεται σε όλα τα επίπεδα, με την δημιουργία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό να του δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και να «εκτοξεύει» τα κέρδη του, μέσα από συμφωνίες που έμοιαζαν ουτοπικές για το ελληνικό ποδόσφαιρο μέχρι πρόσφατα.

Η «πράσινη» ΠΑΕ λοιπόν έφτασε σε συμφωνία με την Novibet για την εμπορική ονοματοδοσία του γηπέδου, από την οποία θα εισπράξει 50+3 εκατ. ευρώ για μια 7ετία, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 7-7.5 εκατ. ευρώ ετησίως. Χρήματα τα οποία δεν εισπράττουν ούτε κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης, που κατακτούν τίτλους και πρωταγωνιστούν στο Champions League.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 11 ομάδες απολαμβάνουν αυτή την στιγμή περισσότερα έσοδα από την ονοματοδοσία του γηπέδου τους, με κορυφαία την Μπάγερ Λεβερκούζεν (30 εκατ. ευρώ). Δεύτερη στην σχετική λίστα είναι η Μπαρτσελόνα και ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι. Πάνω από το «Τριφύλλι» θα βρίσκονται και οι Μπάγερν Μονάχου, Έβερτον, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Φενερμπαχτσέ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Στουτγκάρδη και Γαλατασαράι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρωταθλήτρια της Premier League, Άρσεναλ, λαμβάνει 6.9 εκατ. ευρώ από την Emirates, την οποία μάλιστα έχει και ως χορηγό φανέλας! Ο Παναθηναϊκός από την άλλη θα λάβει περισσότερα χρήματα, έχοντας συμφωνία με την Novibet μόνο για το γήπεδο, την στιγμή που στην φανέλα του έχει άλλη εταιρεία και μάλιστα ανταγωνιστική της (Superbet)!

Όλα αυτά αποδεικνύουν την τεράστια εμπορική επιτυχία του Παναθηναϊκού, ο οποίος αρχίζει να παίζει μπάλα σε... άλλα επίπεδα και δίνει στον κόσμο του κάθε λόγο να αισιοδοξεί για το μέλλον.

Η λίστα με τις κορυφαίες συμφωνίες για ονοματοδοσία γηπέδου στην Ευρώπη:

1. BayArena - Μπάγερ Λεβερκούζεν: 30 εκατ. €

2. Spotify Camp Nou - Μπαρτσελόνα: 20 εκατ. €

3. Etihad Stadium - Μάντσεστερ Σίτι: 18 εκατ. €

4. Allianz Arena - Μπάγερν Μονάχου: 13 εκατ. €

5. Hill Dickinson Stadium - Έβερτον: 12 εκατ. €

6. Signal Iduna Park - Μπορούσια Ντόρτμουντ: 11 εκατ. €

7. Allianz Stadium - Γιουβέντους: 10 εκατ. €

8. Chobani Stadium - Φενέρμπαχτσε: 10 εκατ. €

9. Riyadh Air Metropolitano - Ατλέτικο Μαδρίτης: 10 εκατ. €

10. Mercedes-Benz Arena - Στουτγκάρδη: 10 εκατ. €

11. Rams Park - Γαλατασαράι: 7.5 εκατ. €

12. Emirates Stadium - Άρσεναλ: 6.9 εκατ. €