Παναθηναϊκός: Μυθικό deal 50+3 εκατ. με τη Novibet για τον Βοτανικό!

Η Novibet κατέθεσε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αδιανόητη πρόταση 50+3 εκατ. ευρώ για τα 7 πρώτα χρόνια και καπάρωσε την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ονοματοδοσία του νέου γηπέδου του «Τριφυλλιού» στον Βοτανικό!

Είναι κοινό μυστικό στην ποδοσφαιρική αγορά ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε διαφορετική τροχιά με τον Βοτανικό προ των πυλών. Φαίνεται στους παίκτες που προσελκύει, στα χρήματα που ξοδεύει, στην ομάδα που δημιουργεί και πλέον, όλα αυτά σφραγίζονται και με τις εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει.

Το «deal» με τη Novibet είναι κλεισμένο. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού όμως θα έχει και δικό του όνομα, όπως η «Αγιά Σοφιά» της ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός κάνει το μεγάλο άλμα. Η Novibet και η «πράσινη» ΠΑΕ βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο πριν τις ανακοινώσεις για την εμπορική ονομασία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό. Πρόκειται για συμφωνία-μαμούθ: 50 εκατ. ευρώ σε σταθερά ποσά για τα πρώτα 7 χρόνια, και μπόνους που μπορούν να ανεβάσουν το σύνολο στα 53 εκατ. ευρώ.

Τα σταθερά ποσά μόνο βγάζουν πάνω από 7 εκατ. ευρώ τον χρόνο, και με τα μπόνους ο ετήσιος μέσος όρος φτάνει τα 7.5 εκατ. Τέτοια νούμερα δεν έχει δει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ελληνικός αθλητισμός συνολικά για ονοματοδοσία γηπέδου. Είναι ένα συμβόλαιο που εκτοξεύει τον Παναθηναϊκό και τον βάζει σε άλλη τροχιά.

Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι: Η Novibet αποκτά την εμπορική ονομασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός θα επιλέξει ένα άλλο, δικό του όνομα για το νέο του σπίτι. Θα ισχύσει δηλαδή ό,τι ισχύει σήμερα με το «OPAP Arena» στην «Αγιά Σοφιά» της ΑΕΚ. Ο χορηγός θα έχει την εμπορική χρήση, ενώ η ταυτότητα του γηπέδου θα μείνει «πράσινη».

Το «deal» το έφερε στην ευθεία των υπογραφών ο Γιώργος Σταθόπουλος, από τα νέα στελέχη της ΠΑΕ, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Νέος κυριολεκτικά και μεταφορικά καθώς ο Αλαφούζος διέγνωσε πέρυσι την ευκαιρία και προσέλαβε έναν 37χρονο σε μια καίρια θέση, του chief commercial & Venue Officer που ταυτόχρονα είχε και πλούσιο «πράσινο» υπόβαθρο, γνωριζοντας ποιο σύλλογο υπηρετεί. Η ομάδα Σταθόπουλου έβαλε δουλειά, υπομονή και σχέδιο, πέρασε από συζητήσεις και παρουσιάσεις μηνών για το φιλόδοξο project και τώρα έρχεται η ανταμοιβή για το ταμείο της ομάδας.

Το σπάνιο «deal»: Superbet στη φανέλα, Novibet στο γήπεδο!

Ο Παναθηναϊκός με το «deal» που πετυχαίνει με τη Novibet δεν θα λάβει απλά 50 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει η πρώτη ελληνική ΠΑΕ που θα έχει δύο μεγάλες στοιχηματικές εταιρίες κάτω από την ίδια στέγη. Καθώς η Superbet με 7 εκατ. ευρώ το χρόνο θα έχει τη χορηγία στη φανέλα της ομάδας και η Novibet την εμπορική ονοματοδοσία! Κάτι που μέχρι σήμερα έμοιαζε αδιανόητο για οποιαδήποτε ομάδα στον ελληνικό αθλητισμό.

Ωστόσο όλες οι πλευρές πήραν αυτό που ήθελαν και ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται πλέον το brand του εξασφαλίζοντας 15 εκατ. ευρώ από δύο εταιρίες. Χωρίς να συνυπολογίσουμε εισιτήρια, διαρκείας, τηλεοπτικά συμβόλαια, έσοδα από Ευρώπη.

Από τη νέα σεζόν ο Βοτανικός γίνεται το ορμητήριο. Έρχεται νέο γήπεδο και νέα εποχή, και τα έσοδα πάνε στα ύψη. Ο Παναθηναϊκός συσπειρώνεται, οργανώνεται, κάνει πρωταθλητισμό και γιγαντώνεται σε όλα τα επίπεδα.

Το «Τριφύλλι» δεν ονειρεύεται πια. Χτίζει, και ο Βοτανικός είναι προ των πυλών. Μαζί με το νέο γήπεδο, και τις συμφωνίες να κλείνουν με ρυθμούς και… αριθμούς μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ, ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει πως η περίοδος των... μαύρων ετών πλησιάζει προς το τέλος της, δίνοντας τη θέση της στην εποχή της ακμής.