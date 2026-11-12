Εθνική Ελπίδων: Βγήκαν τα δωρεάν εισιτήρια για Ισλανδία με φόντο τα τελικά του Euro

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
Η Εθνική Ελπίδων πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην προκριματική διαδικασία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον όμιλό της με απολογισμό 9 νικών σε 10 αγώνες. Πλέον, βρίσκεται ένα βήμα μακριά από ένα σπουδαίο επίτευγμα και την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
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Χρήσιμες διευκρινίσεις
- Η είσοδος στο γήπεδο είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της Ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου. Η έκδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται χωρίς οικονομικό αντίτιμο, με απλή καταχώριση των προσωπικών στοιχείων του φιλάθλου στην πλατφόρμα της Ticketmaster.
- Για την είσοδο στο γήπεδο δεν απαιτείται η χρήση του Gov.gr Wallet.