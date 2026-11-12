Εθνική Ελπίδων: Βγήκαν τα δωρεάν εισιτήρια για Ισλανδία με φόντο τα τελικά του Euro

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Τέθηκαν σε διάθεση τα δωρεάν εισιτήρια μέσω της Ticketmaster για τον σπουδαίο αγώνα play-off της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στην οποία το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση του U21 EURO, ύστερα από 25 χρόνια!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Η Εθνική Ελπίδων πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην προκριματική διαδικασία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον όμιλό της με απολογισμό 9 νικών σε 10 αγώνες. Πλέον, βρίσκεται ένα βήμα μακριά από ένα σπουδαίο επίτευγμα και την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

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